Roger Federer jugará la final de Australia tras la lesión de Chung Hyeon

El suizo Roger Federer, segundo favorito, se clasificó para su 30ª final de Grand Slam tras el abandono del surcoreano Chung Hyeon (58º ATP) a causa de las ampollas en un pie, este viernes en Melbourne, en apenas una hora de juego de las semifinales del Abierto de Australia.

Chung pidió un tiempo muerto médico cuando perdía 6-1 y 4-1 y tiró la toalla dos juegos más tarde (5-2). Federer defenderá su corona en el partido por el título contra el croata Marin Cilic (6º).

