Roma remonta y elimina al Barcelona de la Champions

Roma dio la gran sorpresa de los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar al Barcelona por 3-0 y levantar la eliminatoria (4-1 en la ida) para clasificarse este martes a semifinales de la competición.

Ante un Barça muy gris y que apenas creó peligro, los romanos voltearon la eliminatoria con los goles del bosnio Edin Dzeko (6), Daniele de Rossi de penalti (58) y del griego Kostas Manolas (82).

El 3-0 de Manolas, histórico para la Roma. pic.twitter.com/qTjjGrrIqs — Niporwifi © (@niporwifi) 10 de abril de 2018

El equipo romano se clasifica para las segundas semifinales de su historia, tras hacerlo en 1984, un año en el que alcanzó la final y perdió en los penaltis el título contra el Liverpool en el Olímpico de Roma.

"No fue suerte. Este es el resultado”, afirmó el técnico de la Roma Eusebio Di Francesco. “Pero no nos conformamos con esto. Este equipo tiene que apuntar a (la final en) Kiev. Este es un equipo extraordinario. ¿Por qué no podemos tener esa ambición?”.

El equipo entrenado por Ernesto Valverde, que soñaba con el triplete tras tener prácticamente sentenciada la Liga y jugar la final de la Copa del Rey, jugó probablemente el peor partido de la temporada ante un rival que ya había demostrado en el Camp Nou un nivel de juego que no se correspondió con la abultada derrota por 4-1.

Roma se impuso con una presión muy alta, jugó por las bandas (con Alessandro Florenzi y Aleksandr Kolarov) y un poderoso juego aéreo, con Dzeko y el checo Patrick Schick.

Dzeko comenzó a construir la remontada con un gol a los 6 minutos y De Rossi dejó la remontada a solo un tanto tras transformar un penalti claro cometido por Gerard Piqué sobre el bosnio (58).

Lejos de reaccionar, el Barcelona apenas inquietó el arco defendido por el brasileño Alison Becker y fue el griego Manolas, cabeceando a la red un tiro de esquina, el que selló el milagro y la clasificación romana.