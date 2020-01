Romario ataca Valcke y Teixeira en la Cámara Baja

BRASILIA, Brasil.(DPA).-El ex futbolista y actual diputado federal brasileño Romario lanzó este lunes una ola de ataques al secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, y al presidente del comité organizador del Mundial de Brasil 2014, Ricardo Teixeira, durante un debate realizado en la Cámara Baja.



En una sesión convocada para debatir el texto de la Ley General del Mundial, que actualmente tramita la Cámara Baja, el "artillero de los mil goles" atacó inicialmente a Valcke, al afirmar que la FIFA pretende crear "un Estado dentro del Estado" en Brasil durante el Mundial.



"Como brasileño y diputado federal con mandato legítimo para estar acá, a diferencia de usted en su cargo, mi objetivo es luchar mientras pueda para que la FIFA no arme un Estado dentro del Estado", disparó.



Luego, apuntó su "ametralladora giratoria" directamente a Valcke, al sostener que, en una carta escrita en 2001, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, lo había tildado de "chantajista", y agregó que el propio secretario general fue investigado en un caso de corrupción involucrando a la empresa Mastercard, uno de los principales patrocinadores de la FIFA.



El secretario general de la FIFA aseguró ignorar la existencia de la supuesta carta y se negó a comentar el caso Mastercard, alegando que no tiene relación con el Mundial de Brasil, el tema del encuentro en la sede del Congreso con los integrantes de la comisión especial de la Cámara Baja que analiza el texto de la Ley General del Mundial.



Según Valcke, las denuncias en este sentido se originaron de reportajes elaborados por el periodista inglés Andrew Jennings para la BBC: "Jennings dice esto desde hace diez años, y lo seguirá diciendo. Ello no me quita el sueño".



Los disparos siguientes del ex delantero de la selección brasileña que conquistó el "tetracampeonato" en el Mundial de Estados Unidos 1994 fueron dirigidas al presidente del comité organizador local y de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira.



Romario recordó que Jennings vinculó a Teixeira en un escándalo de sobornos ocurrido en la década de 1990, y cuyos documentos serán dados a conocer públicamente en breve, según prometió el propio Joseph Blatter.



"Si su nombre aparece en los documentos, ¿usted renunciará al comando de la CBF y del comité organizador local?", indagó el diputado del Partido Socialista Brasileño (PSB).



Teixeira no contestó directamente, y se limitó a apuntar que abrió un proceso por calumnia contra Jennings en la Justicia brasileña."Intenté por varias veces hacerlo en Inglaterra, pero no pude, porque él no tiene un puesto de trabajo fijo", afirmó.



Los ataques de Romario sólo cesaron cuando el presidente de la sesión legislativa, el diputado Renan Filho, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), le quitó la palabra argumentando que era necesario seguir el debate en torno a la Ley General del Mundial.



Insatisfecho por la imposibilidad de seguir sus cuestionamientos a los dos dirigentes, Romario dejó en claro su molestia por la sesión legislativa: "Esto se ha convertido en un circo", afirmó, momentos antes de que Renan Filho anunciara el término del encuentro.