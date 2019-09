Sam Bennett gana la etapa, Primoz Roglic sigue líder

El irlandés Sam Bennett (Bora-Hangsrohe) ganó este sábado la 14ª etapa de la Vuelta a España entre San Vicente de la Barquera y Oviedo, tras la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) sigue líder de la carrera.

Bennet se impuso en un sprint de tres corredores al argentino Max Richeze (Deceunink-Quick Step), que fue segundo, y al belga Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), en una accidentada llegada marcada por una masiva caída a 1 km de meta.

⏯ La llegada a Oviedo ha dejado una resolución accidentada donde un impresionante @Sammmy_Be ha sumado su segundo triunfo. Revívelo en 1'.

⏯ Impressive resolution in Oviedo where Sam Bennett showed his strenght to get a second stage win in #LaVuelta19. The 1' summary. pic.twitter.com/oAbjqdkFc8