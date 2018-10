Seahawks aplastan a Raiders y Carr sale lesionado

Russell Wilson lanzó para tres anotaciones, incluida una tras un centro fallido en el segundo cuarto, y los Seahawks de Seattle aplastaron 27-3 a los Raiders de Oakland este domingo en el estadio de Wembley.

Chris Carson corrió para 59 yardas y el novato Rashaad Penny sumó una ganancia adicional de 43 para los Seahawks, quienes se colocaron 3-3, en un partido en el que el público londinense apoyó a ambos equipos, pese a que los Raiders, que están 1-5, eran el local de manera nominal.

Se impuso un récord de asistencia para un encuentro de la NFL en Londres con 84 mil 922 personas que acudieron al estadio.

El quarterback de Oakland, Derek Carr, abandonó el duelo debido a una aparente lesión en el brazo izquierdo con 8:52 minutos restantes del último cuarto en la última de sus seis capturas. Tuvo la oportunidad de regresar antes de que los Seahawks consumieran el reloj.

GORDON Y RIVERS GUÍAN TRIUNFO DE CHARGERS

Philip Rivers lanzó tres pases de touchdown a Tyrell Williams, Melvin Gordon anotó tres veces mediante acarreos, y los Chargers de Los Ángeles vapulearon 38-14 a los Browns de Cleveland.

