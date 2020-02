Serena Williams: ‘No hay nada como que te presenten como número uno’

MIAMI, EU. (DPA).- La estadounidense Serena Williams cree que no hay nada como que la presenten en la cancha como número uno del tenis mundial.

“Siempre una se siente mejor siendo la número uno. No hay nada como cuando te presentan y dicen: 'La número uno del mundo'", afirmó este jueves Williams tras ganar por 6-1 y 6-1 en su debut en el torneo de tenis de Miami a la italiana Flavia Pennetta.

“Es una gran sensación, da un poco más de confianza”, agregó la estadounidense, que pese a sus muchos logros sigue con ambición.

“Esto me ayuda a seguir, soy la número uno, aún soy buena en esto. Si lo estoy haciendo bien, no quiero parar y no debería parar. No tengo ya por qué jugar un partido más, pero me lo paso bien, estoy disfrutándolo”, agregó la campeona de 15 títulos de Grand Slam en Miami, donde ganó en cinco ocasiones.

Su meta para el futuro es ganar los cuatro grandes en un solo año y equipararse a mitos como la australiana Margaret Court, campeona de 24 títulos de Grand Slam.