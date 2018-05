Sharapova, Halep y Del Potro se despiden del torneo de Madrid

La rusa Maria Sharapova cayó este jueves en cuartos de final del torneo de Madrid frente a la holandesa Kiki Bertens 4-6, 6-2, 6-3, cortando su buena progresión en la competición madrileña.

Sharapova, campeona en Madrid en 2014, empezó ganando el primer set y llegó a amenazar con la remontada en la última manga desde un 3-1 abajo, pero Bertens aguantó para acabar llevándose el encuentro.

La tenista holandesa se medirá en semifinales con la francesa Caroline García, que en el primer partido del día venció a la española Carla Suárez 6-2, 6-3.

HALEP ELIMINADA

También cayó la rumana Simona Halep, número uno del mundo, ante la checa Karolina Pliskova 6-4, 6-3.

Halep, vigente doble campeona del torneo madrileño, no podrá ganar su título por tercera vez consecutiva tras caer en 1 hora y 9 minutos sobre la tierra batida de la Caja Mágica.

Karolina Pliskova, número seis del mundo, vengó a su hermana Krystina, a la que había ganado Halep el miércoles, para meterse en su segunda semifinal consecutiva en tierra batida tras el torneo de Stuttgart a finales de abril.

La checa, que no le ganaba a Halep desde una eliminatoria de Copa Federación en 2016, se enfrentará en semifinales a la vencedora del enfrentamiento entre la rusa Daria Kasatkina y la checa Petra Kvitova.

CAE DEL POTRO

El argentino Juan Martín Del Potro cayó en octavos de final ante el serbio Dusan Lajovic, que se impuso por 3-6, 6-4, 7-6 (8/6).

Lajovic, quien viene del cuadro principal desde la ronda previa, dio la sorpresa al eliminar al número seis del mundo en 2 horas y 17 minutos.

Del Potro se hizo con relativa comodidad con la primera manga antes de sufrir en los dos últimos sets.

El ganador en Acapulco e Indian Wells esta temporada tuvo dificultades para contrarrestar las subidas a la red y los tiros a la línea de su rival, que se verá en cuartos de final con Kevin Anderson.

El sudafricano Anderson avanzó a cuartos al imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 7-6 (9/7).

Anderson, octavo favorito del torneo, se llevó con tranquilidad la primera manga antes de sufrir en el segundo set, donde se impuso en la muerte súbita tras 1 hora y 32 minutos de partido.

También estará en cuartos el canadiense Denis Shapovalov que se impuso a su compatriota Milos Raonic 6-4, 6-4.

Shapovalov, número 43 del mundo, se medirá en la siguiente ronda al británico Kyle Edmund, vencedor este jueves del belga David Goffin por 6-3 y 6-3.