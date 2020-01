Sharapova se retira de torneo de Brisbane

MOSCÚ, Rusia (XINUHA).- La tenista rusa Maria Sharapova se retiró hoy del torneo internacional de Brisbane, Australia, debido a una lesión en la clavícula. La tenista número dos del mundo dijo que no deseaba agravar su lesión cuando quedan dos semanas para que se lleve a cabo el Abierto de Australia.

El primer torneo de Grand Slam de este año va a empezar el 14 de enero en Melbourne.

"Todavía tengo mucho tiempo para prepararme para Australia. Voy por el camino correcto, he estado entrenando muy bien, así que no quiero poner en peligro lo que he ganado fuera de la temporada hasta ahora", declaró.

"Sólo un par de días de servir no son suficientes para salir mañana y competir a un gran nivel, lo que es desafortunado. Traté de darme la oportunidad, como dije, sólo que me quedé con muy poco tiempo", agregó, informó el diario deportivo R-Sport.

En junio pasado, Sharapova ganó el título del Abierto de Francia al derrotar a la italiana Sara Errani 6-3 y 6-2. Fue el cuarto título de Grand Slam de Sharapova luego del campeonato de Wimbledom en 2004, el Abierto de Estados Unidos en 2006 y el Abierto de Australia en 2008.

En agosto, se llevó la medalla de plata de singles femenil en los Juegos Olímpicos de Londres luego de perder ante Serena Williams 6-0 y 6-1 en la final.