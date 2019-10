Román Torres dice presente en su tercera final de la MLS

Por tercera ocasión en las últimas cuatro temporadas, el defensor panameño Román Torres estará presente en una gran final de la Major League Soccer (MLS).

Los Seattle Sounders sorprendieron esta noche como visitantes a los favoritos Los Ángeles FC al derrotarlos por 3 a 1 en el partido final de la Conferencia del Oeste.

Torres, que no fue titular debido a una molestia en su pierna derecha, terminó ingresando al minuto 88 para asegurar la victoria de unos Sounders que buscan repetir su título logrado en la temporada del 2016.

“Campeones de nuevo, para toda mi gente en Panamá, nos veremos pronto con la selección”, mencionó al final del partido un emocionado Torres mientras celebraba con el trofeo de campeón de conferencia en una mano.

El defensor del elenco de Seattle acaba de ser convocado por el técnico de la selección de Panamá, el argentino Américo Tolo Gallego para disputar los dos partidos por la fecha FIFA del mes de noviembre ante México y Bolivia en el estadio Rommel Fernández.

El rival del Sounders en la final se definirá este miércoles cuando el actual campeón Atlanta United se enfrente al Toronto FC en el encuentro definitorio por la Conferencia del Este.

Los Sounders derrotaron al favorito LA FC del atacante mexicano Carlos Vela con dos goles del delantero peruano Raul Ruidiaz, al minuto 22 y 64, y del uruguayo Nicolás Lodeiro al 26.

Por el elenco californiano, abrió el marcador Eduard Atuesta con su tanto al 17 en un encuentro disputado en el Banc of California Stadium.

Para el capitán de la selección de Panamá es su tercera final de la MLS, luego de decir presente en los partidos por el título en 2016 y 2017, ambos ante el Toronto FC.

Torres, de 33 años de edad, buscará levantar su segundo título de la MLS, cuando se mida al ganador de Atlanta y Toronto en la gran final, programada para el próximo domingo 10 de noviembre.

Run it back! We’ve got all the highlights from #LAFCvSEA right here. // Audi #MLSCupPlayoffshttps://t.co/b7ZKHoIinw