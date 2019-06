Gary Stempel recibe galardón de honor de la reina Isabel II

El entrenador británico-panameño, Gary Stempel, ha sido galardonado con un MBE en la Lista de Honores de Su Majestad la Reina Isabel II por servicios a la juventud y deporte en Panamá.

MBE significa miembro de la orden más excelente del imperio británico y se da para celebrar los logros de vida y el servicio excepcional a la comunidad.

Stempel, que en horas de la tarde de este viernes viajó a Londres para visitar a su hija, dijo sentirse honrado por tal distinción.

El técnico señaló que ese premio lo entregan a final de año y es probable que tenga que viajar a Londres para recibirlo.

"Cada dos años, uno en el Año Nuevo y otro en su cumpleaños, la reina de Inglaterra escoge diferentes honores. Para ser un Sir, ese MBE es uno de los honores", señaló Stempel antes de viajar a Inglaterra.

La información se dio a conocer a través del servicio digital del Reino Unido, GOV.UK.

"Los recipientes de la prestigiosa Excelentísima Orden del Imperio Británico (Most Excellent Order of the British Empire o M.B.E, por sus siglas en inglés) instituido por el rey Jorge V en 1917, son galardonados por sus contribuciones, años de sacrificio y trabajo a las artes y ciencias, contribuciones de caridad y el servicio público, fuera del servicio civil", se dijo en GOV.UK

"Antes de mudarse a Panamá, Stempel fue funcionario de extensión comunitaria en el club Millwall de Londres. En 2003, clasificó a Panamá para la primera Copa Mundial Sub-20 de la historia. En 2008 tuvo la oportunidad de hacerse cargo de la Selección Mayor Panameña, donde ganaron la Copa Centroamericana de Naciones en 2009. Era la primera vez que Panamá ganaba un campeonato internacional. Ha trabajado como instructor de entrenadores de la FIFA y ha impartido cursos para entrenadores en San Cristóbal y Nieves, Dominica, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Belice, Nicaragua y Surinam", dijo la nota.

En la nota de prensa del servicio inglés "El embajador de Su Majestad en Panamá, Damion Andrew Potter felicitó a Gary Stempel por haber recibido tan merecido reconocimiento por parte de su majestad la reina Isabel II, gracias a su compromiso y servicios a la juventud y el fútbol panameño”.

Agrega la nota de prensa que el director técnico Gary Stempel comentó que: “Este es el honor más grande que he recibido a nivel profesional. Estoy agradecido con todos los que apoyaron la nominación. También estoy muy agradecido por el apoyo de mi esposa y mi familia, quienes me han acompañado durante todos mis logros”.