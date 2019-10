La Sub 14 de baloncesto está casi lista para el Centroamericano de Nicaragua

A dos semanas de su participación en el Campeonato Centroamericano de Baloncesto en Nicaragua, que se jugará entre el 6 al 10 del próximo mes, la selección masculina Sub 14 de Panamá afinará los últimos detalles con un grupo de 13 jóvenes que quedan de los 45 que comenzaron el proceso hace seis meses. Durante esta semana tendrán tres partidos de preparación seguidos contra academias locales.

El entrenador Nicanor Álvarez Rivas, que hace su primer incursión como entrenador oficial después de haber sido asistente hace cuatro años en otro proceso Sub 14, comentó que todo lo que se ha conseguido se debe en gran parte a los padres de familia.

"Ellos han sido un factor importante por la entrega, la pasión y el apoyo que le han dado a sus hijos", señaló Álvarez.

Dentro de los 13 jugadores que tiene la selección, seis son de Colón, por eso dice el entrenador, se tuvo que hacer un consenso para el horario de entrenamiento, porque algunos jóvenes tienen actividades deportivas en sus colegios, que comienzan a las 4 de la tarde. En ese sentido, se dispuso entrenar de 6 de la tarde a 8 de la noche.

"Ellos (los padres) los traen, los llevan, los mandan por Uber. El aporte de los padres ha sido el factor más importante en los últimos seis meses. Han sido constantes", indicó el entrenador.

El torneo que se avecina en Nicaragua otorga dos cupos para el para el Centrobasket Sub 15 del próximo año, en un lugar todavía por decidir.

Álvarez advierte que todavía se tiene que hacer el corte de un jugador para este fin de semana.

Los 13 jugadores que forman parte del equipo son: Jonyel Hayot, Daniel Machore, Lionel McDonald, Isaías Kentish, Ian González, Víctor Lawson, Sebastián Bósquez, Andrés Vergara, Mori Kraselnick, Joseph Holder, Jorge Herrera, Joseph Ceville y Diego Aguilar.

"Se comenzó con 45 niños de todo el país en el mes de marzo. En el primer recorte nos quedamos con 30 por un tiempo de tres meses y desde hace dos meses y medio se trabajó con 15, hasta el pasado jueves, que se hizo el recorte final para quedar con 13 jugadores", explicó el entrenador.

Entre este miércoles, jueves y viernes el seleccionado tendrá tres partidos seguidos con academias de la capital en lo que será la última observación como grupo antes de su partida a Nicaragua el 5 de noviembre.

"Fue un trabajo arduo en el que se comenzó trabajando tres días a la semana durante seis meses, desde hace un mes se intensificó la carga y estamos trabajando de lunes a viernes", indicó Álvarez.

El seleccionado entrena desde hace un mes en el gimnasio del IPH de 6 a 8 de la noche de lunes a viernes.

"Por haber trabajado hace cuatro años conozco la categoría, sé cuál es el nivel al que nos vamos a enfrentar y el estilo de juego. México será el rival a vencer. Hoy me siento optimista porque nos hemos preparado bien y tengo fe de que todo nos va a salir bien", señaló.

"El sacrificio ya se hizo con los padres. Me siento optimista. La meta principal es llegar a la final y disputar la medalla de oro", con lo que se clasificaría al Centrobasket Sub 15 del próximo año.

Semillero

Álvarez explicó que el baloncesto en Panamá ha mejorado en los últimos cinco años. "Se ha hecho un cambio radical, hay demasiadas ligas de categorías inferiores. Las ligas provinciales están haciendo un papel excelente, organizando las ligas distritoriales. Los torneos intercolegiales tienen un buen nivel. De verdad siento que se ha venido recortando el tiempo que se había perdido en el baloncesto".

El entrenador precisó que se está trabajando con los niños, que hay muchos entrenadores voluntarios. Habló de colegios particulares en los que sus ligas son privadas, en los cuales no participan los colegios públicos por el alto costo de las inscripciones. Por eso esperaba que en un futuro se mejore en ese aspecto para que tengan la misma oportunidad de crecimiento y desarrollo en pro de este deporte.

También comentó que la publicidad que se ha venido dando en la selección mayor y la liga motiva a muchos niños, que quieren ser como los más grandes canasteros. "Vamos por un buen camino", agregó.

"Hay bastante semillero, muchos niños involucrados. Hay un torneo para niños y niñas que organiza la Liga Distritorial y Provincial de Panamá, con edades entre 8, 10 y 12 años. En la Sub 12, por ejemplo, hay categoría formativa y avanzada, son dos niveles. En cada sub categoría hay alrededor de ocho academias de baloncesto. Por cada domingo hay 160 niños jugando en las canchas de Grill 50 y eso es algo que no se veía antes. También se cuenta con el apoyo de los árbitros, que son un factor importante en este desarrollo, explicó el entrenador panameño.

"Las categorías las conozco porque trabajé en un colegio y a la mayoría ya lo tenía visto. Tengo seis niños de Colón, en donde también hay academias. Los niños desarrollan sus talentos más que todo en sus academias, los fines de semana, que en los colegios", dijo Álvarez.

Dentro de todo lo que ha llevado este proceso, apuntó que en vista de que la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) no cuenta con un gimnasio propio del cual tengan autonomía y puedan disponer del tiempo del gimnasio para los entrenos, eso hace que se tengan que manejar de acuerdo a las circunstancias que se le presente y en en ese tema se tiene que contemplar el tema del horario de los entrenamiento.

"La FEPABA no cuenta con gimnasios, entonces los entrenadores junto a los padres y la federación tienen que rebuscarse porque a veces no hay disponibilidad de gimnasios en la capital para entrenar, sobre todo para las categorías formativas", subrayó.

"Con ayuda del director administrativo del IPHE, nos brindó el apoyo para utilizarlo. Tenemos mes y medio en el gimnasio del IPHE. Comenzamos en la Escuela Profesional Herrera Obaldia, entre abril a junio, luego entre julio y septiembre en el gimnasio Reynaldo Grenald de Río Abajo. Entre septiembre y octubre estamos en el IPHE. Pero hemos tenido excelente apoyo de parte de cada uno de los administradores de los estadios en los que hemos entrenado", aseveró.

"Estas últimas semanas nos mantenemos de lunes a viernes. Este lunes y martes entrenamos, el miércoles, jueves y viernes tendremos tres partidos seguidos, el sábado nos vemos de nuevo para entrenar detalles técnico tácticos, el desarrollo individual de cada uno. Hemos trabajado con buen tiempo para afinar y nos hemos enfrentado en fogueos con equipos de más edad".

Entre los fogueos que ha tenido el equipo, se participó en un torneo interacademias de la Liga Provincial de Panamá, con gente de la Sub 17, en el que se llegó hasta las semifinales.