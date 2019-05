Syndergaard pega jonrón y blanquea; Mets vencen 1-0 a Rojos

Noah Syndergaard se convirtió en el primer lanzador en 36 años en batear de cuadrangular y lograr una blanqueada, y los Mets de Nueva York vencieron 1-0 a los Rojos de Cincinnati el jueves.

Syndergaard (2-3) ponchó a 10 y toleró apenas cuatro hits en el tercer juego completo de su carrera, luego de un mal arranque de campaña. También se convirtió en el primer abridor de los Mets en llegar a sacar un out en el octavo esta temporada y el primero de la franquicia en jonronear en una victoria de 1-0 al cubrir la ruta completa.

Thor Syndergaard botó la pelota en el tercer episodio, enviando su batazo 407 pies por la banda opuesta al jardín izquierdo-central ante Tyler Mahle (0-4). El abridor previo en conseguirlo fue Bob Welch, de los Dodgers, contra los Rojos el 17 de junio de 1983.

#Mets pitcher Noah Syndergaard is the first pitcher in Mets history to throw a 1-0 shutout and drive in the only winning run on a homer (@SNYtv). pic.twitter.com/rD7iM8mX3O