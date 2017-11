Tiger Woods regresa tras una ausencia de 10 meses

El ex número uno del mundo del golf Tiger Woods regresó de una ausencia de 10 meses para firmar este jueves una tarjeta de 69 bajo par en la primera ronda del torneo de golf Hero World Challenge en New Providence, Bahamas.

El estadounidense, operado cuatro veces desde 2014, ocupa el séptimo lugar provisional del evento, una competencia por invitación, que reúne a 18 de los mejores jugadores del mundo.

El Tigre Woods, vestido de negro, hizo una tarjeta con cinco birdies y dos bogeys, y está tres golpes detrás del líder, el inglés Tommy Fleetwood.

That'll do it.@TigerWoods opens with a 69 in his first competitive round back in 301 days.#QuickHitspic.twitter.com/zNNCGEsFqR