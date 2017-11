Trump renueva críticas a jugadores de NFL por arrodillarse

El presidente Donald Trump reanudó el martes sus críticas a los jugadores de la liga de fútbol americano, la NFL, que se han hincado durante la ejecución del himno nacional.

Los jugadores lo hacen en señal de protesta contra el racismo y la violencia policial, en particular contra la gente de raza negra.

At least 24 players kneeling this weekend at NFL stadiums that are now having a very hard time filling up. The American public is fed up with the disrespect the NFL is paying to our Country, our Flag and our National Anthem. Weak and out of control!