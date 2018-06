Estados Unidos, México y Canadá organizarán el Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá organizarán conjuntamente el Mundial-2026, por primera vez con tres países anfitriones, al imponerse ampliamente a Marruecos en una votación durante el Congreso de la FIFA, que sesionó este miércoles en Moscú.

La jornada de festejos de los tres países norteamericanos contrastó con la tormenta que se desató por la destitución del seleccionador español, Julen Lopetegui, luego del anuncio de que fue contratado como próximo orientador del Real Madrid, a pocos días del inicio del Mundial, donde Fernando Hierro ocupará el banquillo de la 'Roja' en el torneo.

De esta forma, México se convertirá en el primer país que organiza tres Copas del Mundo, después de ser el teatro de las obras maestras de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986.

La candidatura 'United 2026' obtuvo 134 votos, mientras que Marruecos recibió 65.

Estados Unidos, México y Canadá ha presentado una sólida candidatura conjunta centrando en una adecuada infraestructura y antecedentes organizativos.

Marruecos vio frustrado su intento de ser sede de un Mundial por quinta vez, tras perder en 1994, 1998, 2006 y 2010.

El potencial de Norteamérica es fuerte: un total de 23 recintos deportivos –tres en México, tres en Canadá y 17 en Estados Unidos–, en el que podría ser el primer Mundial de 48 selecciones.

La organización ya ha previsto que 60 partidos se jueguen en Estados Unidos, además de 10 en México y otra decena en Canadá.

Los tres países norteamericanos ya han probado su solvencia en la organización de grandes citas de la FIFA, un punto que les distingue de Marruecos.

México entró en la leyenda de la competición con sus dos Mundiales marcados por los astros Pelé (1970)y Diego Maradona (1986), y Estados Unidos organizó el de 1994, con gran éxito comercial y de asistencia.

Canadá, en tanto, recibió el Mundial femenino en 2015, así como el de menores de 20 años en 2007.

Los defensores de la candidatura norteamericana también se basaron en el eventual impacto económico que tendría la competición en el norte del continente americano.

El presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, Carlos Cordeiro, declaró a comienzos de mayo que el Mundial 2026 reportaría unos 11 mil millones de dólares a la FIFA, con una cifra de negocio de 14 mil millones de dólares.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work!