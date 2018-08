Usain Bolt entrena con club australiano

Usain Bolt aseguró que dejó pasar la oportunidad de mostrarse con clubes de fútbol en Europa antes de aceptar una oferta para una prueba con los Central Coast Mariners de la máxima división del fútbol de Australia.

Bolt se entrenó con los Mariners por primera vez este martes, el día que cumplió 32 años. Participó de una ligera práctica de pases y pruebas de agilidad frente a un centenar de reporteros y fotógrafos.

La leyenda del atletismo prometió permanecer en el club por un periodo “indefinido”, con la ilusión de hacer realidad la añeja ambición de jugar fútbol profesional, un año después de retirarse de las pistas.

