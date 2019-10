Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de México

El piloto holandés de Red Bull Max Verstappen largará primero en el Gran Premio de México al conseguir la pole position este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana al cronometrar 1 minuto, 14 segundos y 758 milésimas.

Verstappen comenzará el domingo en la primera línea de salida por delante de los autos de Ferrari; el monegasco Charles Leclerc (1:15.024) arrancará detrás del neerlandés.

El alemán Sebastian Vettel (1:15.170), el otro volante de la escudería del caballo rampante, compartirá la segunda línea de salida con el británico de Mercedes Lewis Hamilton (1:15.262), líder del Campeonato Mundial de pilotos con 338 puntos.

Tal como fue el viernes con las dos primeras sesiones de ensayos libres, la prueba de clasificación se corrió bajo el cielo parcialmente nublado de la Ciudad de México.

Al inicio de la prueba, la temperatura ambiente era de 19 grados centígrados y de 35 en la pista; la amenaza de lluvia era apenas del 10% de probabilidad.

Verstappen bajo estas condiciones dio muestras del poder su monoplaza desde la primera etapa de la sesión clasificatoria y fue el mejor con 1:15.949.

En la segunda fue superado por las dos flechas plateadas, Hamilton y Bottas, y también por Vettel.

En la tercera volvió a lucir en el asfalto mexicano donde ganó las ediciones anteriores de 2017 y 2018.

Además, el holandés superó el récord de pista del Autódromo Hermanos Rodríguez por una milésima; la anterior marca (1:14.759) era del australiano Daniel Ricciardo que la impuso en la prueba clasificatoria del Gran Premio de 2018 cuando corría para Red Bull.

WHAT A LAP! 👏

Go onboard with @redbullracing's @Max33Verstappen as he secures pole position with a 1:14.758, the only sub-1:15 lap!#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/b7P92mTSng