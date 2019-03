Vettel logra el mejor tiempo del último día de ensayos en Montmeló

El piloto alemán Sebastian Vettel firmó este viernes el mejor tiempo de la octava y última jornada de ensayos de pretemporada en el circuito de Montmeló (Barcelona), superando por muy poco a Lewis Hamilton (Mercedes) y confirmando así la velocidad de los Ferrari.

Logró su crono con neumáticos C5 (los más blandos y por ello los más rápidos) pero tuvo que parar antes del final de la sesión, al sufrir problemas eléctricos.

Ensayos de pretemporada, segunda sesión - Mejores tiempos de las cuatro jornadas y números de vueltas acumuladas por los pilotos:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:16.221 con neumáticos C5 (221 vueltas)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:16.224 con neumáticos C5 (231 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:16.231 con neumáticos C5 (168 vueltas)

ICYMI: we've got footage of Vettel's mechanical failure-induced crash on Wednesday 😮 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/VQ2YDqfDlW

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1:16.561 con neumáticos C5 (249 vueltas)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:16.843 con neumáticos C5 (262 vueltas)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:16.882 con neumáticos C5 (221 vueltas)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1:16.898 con neumáticos C5 (232 vueltas)

Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:16.913 con neumáticos C5 (264 vueltas)

Romain Grosjean (FRA/Haas): 1:17.076 con neumáticos C5 (209 vueltas)

🏁 TESTING = DONE 🏁

That's it! Our eight days of #F1Testing fun have come to a close...

It's @ScuderiaFerrari who lead the way again, despite another late stoppage

Next time we see these cars on track will be in Melbourne! 😁 pic.twitter.com/FajQKl1DeL