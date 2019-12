Villa Olímpica abre sus puertas y ya comienzan los dolores de cabeza

RíO DE JANEIRO 2016

Cuestionada por Australia por insegura y no estar lista, la Villa Olímpica de Río de Janeiro abrió oficialmente sus puertas este domingo, el mismo día en que se puso en marcha el dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de los Juegos-2016.

"Debíamos instalarnos en la villa el 21 de julio, pero nos quedamos en hoteles cercanos, porque la villa simplemente no es segura ni está lista", fue el portazo del Comité Olímpico Australiano al evaluar las condiciones de hospedaje del edificio asignado para sus deportistas.

Kitty Chiller, jefa de misión de la delegación australiana, comentó que los problemas detectados incluyen baños fuera de servicio, goteras, cables a la vista, escaleras oscuras sin sistema de iluminación y pisos sucios que requieren una limpieza a fondo.

"Debido a diferentes problemas en la villa, eléctricos, de gas y de plomería he decidido que ningún integrante del equipo australiano se aloje en el edificio que alquilamos", afirmó Chiller en un comunicado.

Chiller indicó que las delegaciones británicas, neozelandesa y otras habían experimentado los mismos problemas. Incluso, varios deportistas brasileños de nueve disciplinas debían arribar en esta jornada a sus respectivas habitaciones, pero prefirieron permanecer en los hoteles en los que se encuentran a la espera de reparaciones en los edificios.

Son "simples ajustes", respondieron en coro los organizadores en el marco de la inauguración oficial de la villa, señalando que estos mismos inconvenientes se presentaron en otras citas olímpicas.

"Respetamos la decisión, es difícil instalarse mientras los ajustes no hayan sido hecho, pero son ajustes internos y pequeños que se resolverán dentro de unos días", aseguró Carlos Nuzman, presidente del comité organizador Rio-2016 y del Comité Olímpico brasileño (COB).

"Lo más importante es que se resuelvan antes del inicio de la competencia, y habrá un plazo de 48 horas como máximo para resolverlos", prometió Janeth Arcain, exjugadora de la selección brasileña de baloncesto y nombrada alcaldesa de la villa.

A menos de dos semanas para la inauguración en el mítico estadio Maracaná de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica, la Villa Olímpica debe albergar a unos 10 mil 500 deportistas de todo el mundo durante los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto.

Un total de 207 delegaciones, incluida la que está compuesta por primera vez por atletas refugiados, se hospedarán en la villa, un moderno complejo de 31 edificios con 3 mil 604 apartamentos y amplias áreas verdes, ubicado en el barrio de Barra da Tijuca, en el oeste de Río, a 1.5 kilómetros del Parque Olímpico.

The Rio 2016 Olympic Games Village is ready. At least Nigerian Athletes need not worry about accommodation. pic.twitter.com/3mCzwk1iC2 — Tayo Salaam (@CTV_TayoS) July 24, 2016

Muchos países ya han cubierto sus edificios con las banderas nacionales, como Francia, que compartirá el inmueble con Suiza e Israel, mientras que Eslovenia desplegó en inglés un original "I feel Slovenia".

La villa estará bajo una permanente alta vigilancia: el arresto el jueves de 10 brasileños que planificaban ataques terroristas durante los Juegos, y la serie de actos terroristas en las últimas semanas en Niza, Munich y Kabul, hizo resurgir el fantasma de Múnich-1972, cuando un comando palestino secuestró y asesinó a 11 miembros del equipo olímpico israelí.

Unos 85 mil miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas -47 mil policías y 38 mil militares- serán movilizados para asegurarle la seguridad a Río y a otras ciudades donde se disputarán partidos del torneo de fútbol masculino y femenino (Manaos, Sao Paulo, Salvador, Belo Horizonte y Brasilia).

Brasil había aumentado las medidas de seguridad tras el ataque con un camión en Niza que dejó 84 muertos y decenas de heridos el 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, fiesta nacional de Francia.