Warriors aplastan a Cavs con Curry de líder; Westbrook entra en la historia

Los Golden State Warriors, liderados por un espectacular Stephen Curry, aplastaron este miércoles 129-105 a los Cleveland Cavaliers en la reedición de la última final de la NBA, en una jornada en la que Russell Westbrook se convirtió en el tercer jugador con más triples-dobles de la historia, con 108.

El armador estrella de los vigentes campeones no tuvo piedad de sus oponentes y firmó 42 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias en 33 minutos sobre la pista.

Curry se ha recuperado recientemente de una lesión en sus abductores, que lo alejó de la cancha alrededor de un mes, y ya parece haber vuelto a su mejor nivel.

