Warriors eliminan a Clippers; jugarán ante Rockets en segunda ronda

Kevin Durant es quien marca el ritmo en los Warriors de Golden State. Denle el balón y vean cómo se maneja.

Durant anotó 38 de sus 50 puntos -su mejor marca en los playoffs- en la primera mitad, Draymond Green firmó un triple-doble y Golden State dominó el viernes 129-110 a los Clippers de Los Ángeles para sellar su pase a la siguiente ronda por 4-2.

"Anoté 50 tantos pero fallé algunos buenos tiros”, dijo Durant. "Creo que podría haber encestado algunos más”.

Los Warriors avanzaron a las semifinales de la Conferencia Oeste, y a partir de este domingo se medirán con los Rockets de Houston en una reedición de la final de la conferencia del año pasado. Entonces, Houston desperdició una ventaja de 3-2 y Golden State ganó su segundo campeonato consecutivo.

"Son parecidos a los Clippers", explicó Andrew Bogut. "Manejan bien el pick-and-roll y tendremos que ser muy disciplinados para ganarles”.

Golden State se encontró en la inusual posición de intentar ganar un tercer juego a domicilio en una serie de playoffs por primera vez en la historia de la franquicia. Durant dejó su marca pronto con 38 tantos en la primera mitad, igualando la segunda mejor marca en un partido de postemporada.

