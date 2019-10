Cecilio Waterman: 'Al principio no le hacía goles a nadie y ahora hago goles'

El fútbol siempre da revancha, exclama la popular frase futbolera.

Y para Cecilio Waterman no hay mejor frase que resuma su buen momento en el fútbol de Uruguay.

Con 14 goles en 25 partidos en este año con el Plaza Colonia, Waterman se ha consolidado como el hombre gol de uno de los equipos revelación del fútbol uruguayo.

Pero a pesar de sus buenos números en Uruguay, muchos aficionados panameños no olvidan su mal pasaje con la selección nacional en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014.

El doloroso recuerdo del 0-0 entre Panamá y Jamaica, un 6 de septiembre del 2013 en el estadio Rommel Fernández, con Waterman estrellando un tiro al poste, sigue presente para un gran número de aficionados de la Marea Roja, que todavía no olvidan esa jugada del ahora goleador del Colonia.

“Si esa pelota hubiese entrado, capaz y me tuvieras hablando de otra cosa”, recordó Waterman.

“Esa vez no entró, pero puede entrar más adelante”, aclaró el delantero de 28 años de edad en una entrevista telefónica para La Prensa desde tierras uruguayas.

Waterman mencionó que no es de ver muchas redes sociales y reconoció que las críticas, como en cualquier trabajo, siempre van a venir.

“Para bien o para mal, siempre hay comentarios y en el fútbol uno tiene que hacer oídos sordos y echar para adelante”, expresó.

Clausura: Gol de Waterman para Plaza Colonia a los 87’ que le gana a Fénix por 2-0 en el Parque Capurro https://t.co/b4075zcxh3pic.twitter.com/EvXSFeq9Eg — FútbolUy (@futbolportaluy) October 19, 2019

El hombre gol del Colonia está viviendo en este 2019 el mejor momento de su carrera desde que llegó a Uruguay hace ocho años cuando pasó del Sporting San Miguelito al Fénix en el 2011.

Los rumores apuntan a un posible llamado de Waterman a la selección de Panamá por el técnico argentino Américo Tolo Gallego para la próxima fecha FIFA del mes de noviembre.

De darse, sería su primera convocatoria desde que vistió la camiseta panameña por última vez hace cuatro años para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Sin embargo, Waterman aclara que no ha recibido ninguna llamada y prefiere no ilusionarse con dicha posibilidad.

Aquí la entrevista con el ahora llamado Watergol.

¿Cómo calificas tu actual temporada con el Plaza Colonia?

Gracias a Dios se me están dando las cosas acá en Uruguay con el Plaza Colonia. El objetivo era permanecer en la primera división y ya se está logrando. Sabemos que es un equipo chico, pero con ganas estamos por clasificar a una Copa Sudamericana y toca seguir así y claro vamos por más.

¿Es tu mejor año desde que estás en Uruguay?

En tema de goles es uno de los mejores campeonatos que he tenido.

¿Estamos ante una nueva faceta tuya como goleador en el Colonia?

El grupo me ha respaldado muy bien. Juego de delantero 9, con otro compañero arriba y eso es importante para mi. En los primeros partidos también venía jugando por fuera, pero el técnico decidió ponerme de 9 y me está sacando provecho.

¿Qué significa para ti que se hable de tus goles acá en Panamá?

Como cualquier futbolista responsable con su trabajo, yo sigo trabajando acá. Sé que mi nombre ha tomado fuerza por los goles, pero sigo tranquilo. Ya si las cosas llegan es por algo, pero uno tiene que seguir intentando hacer las cosas bien, que en algún momento llegarán.

¿Sientes que todavía no se te ha perdonado por el momento con la selección en el 2013?

Para bien o para mal, siempre hay comentarios y en el fútbol uno tiene que hacer oídos sordos y echar para adelante. Son situaciones que pasan en cualquier parte del mundo, y como en cualquier trabajo, a uno lo van a criticar, pero uno tiene que seguir adelante.

Se habla mucho de un posible llamado en noviembre, ¿cómo tomarías esa convocatoria?

Ahora mismo no me han informado nada. Miro muy pocas redes sociales y en ese sentido no me mareo, ni tampoco me ilusiono, porque después llega noviembre y no aparece mi nombre y queda todo en el aire, por lo que solo queda esperar que las cosas se den.

¿Qué te pareció el México-Panamá en el estadio Azteca?

Panamá tiene buenos jugadores y el técnico citó a los que mejor estaban para ese día. Es normal que en cada convocatoria se hable que falta este u otro jugador. Lástima que al final no se dio el resultado. Ahora queda ganarle a México y Bolivia en noviembre, pero esto al final es un juego, se puede ganar o perder, pero siempre la actitud de los convocados va a estar al máximo.

¿Cómo es tu relación con Luis 'Manotas' Mejía, otro panameño que ya tiene muchos años en Uruguay?

Con Mejía me tengo que sacar el sombrero. Pasé por muchas cosas acá en Uruguay, hubo un momento que no tenía donde vivir y él me dio casa. Y toda la vida voy a estar agradecido con él. No cualquiera se comporta, como él se comportó conmigo. Viví casi ocho meses en su casa y él pagó todo y eso lo valoro mucho. Lo aprecio mucho y ese gesto siempre va a quedar en mi corazón. Por eso en este momento, tengo que acordarme de él, porque si no fuera por él, capaz este momento nunca hubiese pasado, capaz me hubiese regresado a Panamá.

Mirando atrás el Panamá-Jamaica del 2013 en el Rommel, ¿sientes que en ese momento no estabas listo para un partido de eliminatorias?

Si esa pelota hubiese entrado, capaz y me tuvieras hablando de otra cosa. Esa vez no entró, pero puede entrar más adelante. Como ahora, capaz y al principio no le hacía un gol a nadie y ahora hago goles. Entonces no se puede decir que soy peor o mejor que antes. Simplemente ahora se me están dando las cosas.

Repites mucho el mirar hacia adelante, ¿podemos decir que ahora estás mucho más maduro y mejor preparado?

Ante la adversidad y por todo lo que me han criticado, toca seguir para adelante. Acá se juega un fútbol muy duro, no es fácil estar en Uruguay. Me parece que es una de las ligas más difíciles de Sudamérica. Pasan muchas cosas y solo toca seguir para adelante.

UNO MAS ⚽️🇵🇦 Cecilio Waterman anoto a los 88’ en el triunfo del @PlazaColonia 2-0 esta tarde sobre el Fenix en la Jornada # 7 del Clausura Uruguayo, El Panameño jugo los 90 minutos #LegionariosAgenda#AgendaFútbolpic.twitter.com/OZaSbwT6Od — Agenda Fútbol ®️ (@Agenda_Futbol) October 19, 2019

Leyendo los periódicos, veo que te perdiste el partido ante Nacional por una discusión con tu técnico, ¿te dolió perderse ese juego ante uno de los grandes de Uruguay?

Me dolió mucho. Me venía preparando bien para ese partido, pero no se dio. Tuvo una discusión con el técnico, pero por suerte ya se arregló todo y pude volver con gol ante mi exequipo como es el Fénix.

¿Cuál es tu objetivo con Plaza Colonia?

El objetivo grupal era permanecer en primera y eso ya lo estamos logrando. Ahora estamos a tres puntos de entrar en la zona de clasificación para jugar la Copa Libertadores. Y con Plaza Colonia se me acaba el contrato en diciembre, por lo que ojalá y se me abran muchas puertas, pero lo primero es terminar bien el año con Plaza Colonia.

Algún mensaje para la afición panameña que está viendo que todos los fines de semana estás marcando goles en Uruguay.

La afición panameña capaz y tiene un mal concepto de uno, y si ellos dicen si uno debe o no estar en la selección, al final son decisiones de cada uno. Yo solo los invito a creer en la selección de Panamá porque este quien este, hay que creer.