Woods hace historia con su título 82 que empató récord de Snead

"Es simplemente loco": el estadounidense Tiger Woods no salía de su asombro este lunes tras haber ganado en Japón su 82º título del circuito americano de golf PGA, igualando un récord establecido hace 54 años por otra leyenda de su deporte, Sam Snead.

Woods ganó el Zozo Championship, primer torneo del circuito PGA que se disputa en Japón, con tres golpes de ventaja sobre el japonés Hideki Matsuyama y 19 golpes bajo el par.

Durante un tiempo dado por perdido para el golf, Woods, de 43 años, sigue maravillando con su increíble regreso, seis meses después de ganar el prestigioso Masters de Augusta el pasado abril, su 15º título del Grand Slam y su primer 'major' en 11 años.

A principios de 2018, cuando volvió a los greens, este escenario parecía imposible, incluso para sus seguidores más entusiastas. Y tal vez también para el propio golfista, que llegó a caer al puesto 656 del ranking a finales de 2017, luego de dos años en blanco.

Luego de varios intentos fallidos y cuatro operaciones de espalda, incluida una artrodesis, una dolorosa fusión de vértebras, el golfista no acababa de volver a su mejor nivel.

"Es simplemente loco. ¡Es mucho!", declaró el estadounidense sobre su 82º título PGA, logrado luego de dos meses de inactividad por una operación de rodilla.

"Someterme a una nueva operación, regresar y ganar un título no es fácil. Pero confío en mis manos".

Campeón precoz, Woods ganó su primer torneo PGA hace 23 años en Las Vegas (Estados Unidos).

El final del torneo fue retrasado al lunes por la mañana luego del aplazamiento de la segunda jornada el viernes a raíz de las fuertes lluvias que azotaron el recorrido de Inzai, en la prefectura de Chiba (periferia este de Tokio).

Tiger Woods equalled the PGA Tour record of 82 tournament wins with victory at the Zozo Championship.

El número dos mundial, el norirlandés Rory McIlroy, terminó tercero con 13 golpes bajo el par, igualado con el surcoreano Im Sung-jae.

"La semana fue larga, cinco días al frente de la clasificación fue largo. Fue estresante, está claro", dijo Tiger Woods. "Fue mucho más ajustado de lo que la gente quizás pensó. Hideki (Matsuyama) me presionó", afirmó.

La actuación del estadounidense fue aplaudida por una leyenda del golf, Jack Nicklaus: "Desde hace años lo que queríamos era ver a Tiger sano otra vez, pero por su calidad de vida. ¡Es evidente que la operación y el duro trabajo de Tiger se han traducido en calidad de juego!", comentó Nicklaus, ganador de 18 Grand Slams a lo largo de su carrera.

Mientras que Sam Snead logró su 82º título con 52 años, Woods necesitó nueve años menos para alcanzar este récord.

Tiger Woods has tied Sam Snead for the most PGA TOUR Wins of all-time with his 82nd victory.

Do you think this is Tiger’s most impressive accomplishment in his career? pic.twitter.com/vf91eAdFfG