Yankees, en alerta tras lesión del cubano Aroldis Chapman

Los Yankees de Nueva York sumaron este martes por la anoche otro triunfo en su visita a los Marlins de Miami, pero la alerta roja fue encendida en el equipo cuando su cerrador estelar, el cubano Aroldis Chapman, no pudo cumplir con su misión de preservar la victoria al tener que abandonar el montículo por una lesión en la rodilla izquierda.

Chapman iba en busca de su rescate número 32 de la campaña, pero en esta ocasión una vieja molestia le impidió terminar el partido y fue relevado.

