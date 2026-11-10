Thomas Christiansen ha presentado una convocatoria equilibrada entre juventud y experiencia para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones. El equipo llega con la obligación de asumir su favoritismo y recuperar la contundencia goleadora para asegurar su pase al Final Four.

Thomas Christiansen ha presentado una de las convocatorias más interesantes de los últimos meses para la selección de Panamá. Una lista que combina experiencia, juventud, jugadores que aprovecharon sus oportunidades durante la gira asiática y otros que regresan respaldados por su buen momento en el fútbol internacional.

La inclusión de Kadir Barría y Josué Yayita Vergara representa una apuesta por el presente y el futuro de nuestro ataque. Dos futbolistas jóvenes, con condiciones diferentes, pero con la posibilidad de aportar soluciones a una selección que necesita recuperar su capacidad goleadora.

Lo importante es que Christiansen no se ha limitado a convocar por nombres o antecedentes. También ha reconocido el rendimiento de aquellos que respondieron cuando tuvieron la oportunidad de vestir la camiseta nacional durante los compromisos en Asia.

Jugadores como Omar Valencia, Martín Krug, Giovany Herbert y Daivis Murillo encontraron espacio en un momento de renovación y ahora reciben otra oportunidad para demostrar que pueden formar parte de una selección cada vez más competitiva.

A eso debemos sumar los regresos de futbolistas como José Córdoba, Yoel Bárcenas e Ismael Díaz, que aportan experiencia y recursos a un equipo que necesita tener todas sus herramientas disponibles.

Y qué mejor noticia que recibir a José Fajardo después de marcar dos goles el fin de semana con Universidad Católica de Ecuador. El delantero llega en un buen momento individual y con la responsabilidad de trasladar esa producción a una selección que necesita mayor contundencia.

Con estos argumentos, considero que Panamá dispone de una convocatoria prácticamente óptima para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Sin embargo, hay algo que debemos tener claro: una buena convocatoria no gana partidos por sí sola.

Curazao no es aquella selección que hace diez años podía parecer un rival accesible dentro del fútbol caribeño. Su crecimiento ha sido considerable, producto de una mayor presencia de futbolistas en ligas internacionales, una estructura más competitiva y una evolución que le ha permitido convertirse en un adversario respetable dentro de Concacaf.

Subestimar ese crecimiento sería un error. Pero tampoco podemos utilizarlo como argumento para esconder la responsabilidad que tiene Panamá de superar esta eliminatoria.

Porque si algo hemos defendido durante los últimos años es que nuestra selección ha dado pasos importantes para consolidarse entre las mejores de la región. Y cuando uno pretende ocupar ese lugar, también debe aceptar las exigencias que vienen con esa condición.

Panamá es favorito frente a Curazao y tiene la obligación de comportarse como tal.

Eso significa asumir el protagonismo, controlar los partidos, generar oportunidades y, principalmente, convertirlas en goles.

No podemos seguir conformándonos con la posesión de pelota, los buenos pasajes de juego o las oportunidades desperdiciadas. El fútbol se define en las áreas y nuestra selección necesita recuperar esa contundencia que tantas veces ha marcado la diferencia.

La serie comenzará este jueves 12 de noviembre en Willemstad y terminará el domingo en el Rommel Fernández. Son 180 minutos en los que Panamá tendrá que demostrar su superioridad, sin importar que el primer compromiso sea como visitante.

Además, la clasificación al Final Four no representa únicamente una oportunidad deportiva. También significa mantener a Panamá entre las cuatro mejores selecciones de Concacaf, fortalecer su posición internacional y acceder a los beneficios económicos y competitivos que acompañan ese objetivo.

Christiansen ha hecho su parte al reunir un grupo con experiencia, juventud, alternativas y jugadores que llegan en condiciones favorables.

Ahora les corresponde a los futbolistas responder sobre el terreno de juego.

Porque después de tantos años de crecimiento, Panamá debe entender que ya no basta con competir dignamente ante los grandes. También tiene que aprender a imponer condiciones cuando enfrenta a selecciones sobre las que tiene una superioridad futbolística.

La convocatoria invita al optimismo. El desafío será convertir ese optimismo en resultados.

Y para conseguirlo, Panamá necesita algo más que jugar bien: necesita ganar y hacerlo con goles.