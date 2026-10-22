NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño fue sustituido al minuto 50 en la derrota de Pumas UNAM por 2-0 ante Santos Laguna.

El panameño Adalberto Carrasquilla abandonó la noche del miércoles el terreno de juego por molestias físicas durante la derrota de Pumas UNAM por 2-0 ante Santos Laguna, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Su condición queda pendiente de una evaluación médica que determine el alcance del problema.

Carrasquilla fue sustituido al minuto 49 por Víctor Arteaga, poco después del inicio del segundo tiempo, en el encuentro disputado en el Estadio Corona, en Torreón. Por ahora, no se ha confirmado la gravedad de las molestias ni el tiempo que podría estar fuera de las canchas. Según reportes de la prensa mexicana, el panameño salió por sus propios medios, aunque será necesario esperar los resultados de los estudios médicos para conocer su estado.

🇵🇦🚨MUCHO OJO, PANAMÁ Adalberto Carrasquilla salió por lesión en el Santos vs. Pumas. El futbolista se fue al suelo y pidió ser sustituido. 📺La #LigaMX en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/m9XPZerEKE — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 22, 2026

La situación mantiene la atención sobre el volante de la selección de Panamá, que tiene previstos en noviembre sus compromisos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En lo deportivo, Pumas se marchó de Torreón sin sumar puntos en un encuentro que se le complicó desde el inicio. Santos tomó ventaja antes de cumplirse el primer minuto, cuando Eduardo Aguirre convirtió un penalti tras una acción que también terminó con la expulsión del defensor Nathan Silva. Con un jugador menos, el conjunto universitario tuvo que afrontar el resto del compromiso en inferioridad numérica.

Pumas intentó mantenerse en el partido, pero Santos aseguró el resultado en la recta final. Franco Pardo convirtió otro penalti al minuto 80 para establecer el 2-0 definitivo.

¡Lo que corrió Adalberto en esta jugada! 🏃‍♂️‍➡️💥 Aquí está el segundo de los @PumasMX. 🐾 Gran conducción y asistencia de Carrasquilla y mejor definición de Juninho para su doblete de esta noche. #LaLigaDeLaAfición✨ | #J12 | #AP26 | #ATLUNAM https://t.co/oYJWnbM1bo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 17, 2026

La derrota dejó a Pumas con 16 puntos y en la undécima posición de la clasificación, mientras que Santos alcanzó las 19 unidades y quedó a un punto de la zona de clasificación, según los datos disponibles del torneo.