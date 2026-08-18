Panamá, 18 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 18 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Adjudican por $5.8 millones la construcción del nuevo estadio de béisbol en Chepo

    El estadio José de la Luz Thompson, en Chepo, es la casa de los equipos de béisbol de Panamá Este en el béisbol juvenil y mayor.

    Guillermo Pineda G.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Adjudican por $5.8 millones la construcción del nuevo estadio de béisbol en Chepo
    La ejecución de la construcción del nuevo estadio tiene un plazo de 18 meses. Archivo

    El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) adjudicó la construcción del nuevo estadio de béisbol José de la Luz Thompson, en Chepo, por un monto de 5 millones 865 mil 93 dólares con 57 centavos.

    La adjudicación está contenida en la Resolución No. 402-2026 D.G., fechada el 14 de agosto de 2026 y firmada por Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes.

    El proyecto contempla la “demolición, estudio, diseño y construcción del nuevo estadio de béisbol José de la Luz Thompson”.

    El contrato fue adjudicado a la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., luego de que su propuesta obtuviera el mayor puntaje en la evaluación realizada dentro del Acto Público No. 2026-1-35-0-08-LV-010046, correspondiente a una Licitación por Mejor Valor.

    Adjudican por $5.8 millones la construcción del nuevo estadio de béisbol en Chepo

    En el proceso también participaron Dirección de Obras, S.A., cuya oferta fue de 5,5 millones de dólares y Centroequipos, S.A., que propuso 5.7 millones de dólares.

    Las propuestas fueron recibidas el 26 de mayo de 2026, mientras que el primer informe de la Comisión Evaluadora fue publicado el 16 de junio. Posteriormente, Dirección de Obras, S.A. y Centroequipos, S.A. presentaron reclamos contra ese informe.

    La Dirección General de Contrataciones Públicas admitió ambos reclamos el 30 de junio. Una semana después se anuló parcialmente el primer informe de la Comisión Evaluadora en lo relacionado con las acciones de reclamo.

    Con base en esa decisión se elaboró un segundo informe, publicado en PanamaCompra el 5 de agosto. En esta nueva evaluación, Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. volvió a quedar al frente con 93.90 puntos, seguida por Centroequipos, S.A. con 91.45 y Dirección de Obras, S.A. con 87.50.

    Ahora, el proceso queda pendiente del refrendo de la Contraloría General de la República, paso necesario antes de que pueda avanzar formalmente la ejecución de la obra.

    El colapso

    La necesidad de reemplazar el estadio quedó evidenciada el pasado 24 de enero, cuando uno de los muros del José de la Luz Thompson sufrió un derrumbe parcial. El incidente provocó la inhabilitación del escenario para el resto del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    El recinto chepano es la casa de Panamá Este, provincia deportiva comenzó a participar en la categoría juvenil a partir de la temporada 2017 y consiguió su único campeonato en esta categoría en 2022. En la categoría mayor, los Potros del Este compiten desde 2018.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 19:04 Vistas presupuestarias: Anati pide $1.6 millones para prima de antigüedad, pero le asignan ‘cero’ Leer más
    • 18:53 Adjudican por $5.8 millones la construcción del nuevo estadio de béisbol en Chepo Leer más
    • 18:43 El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, es enviado a la cárcel de Tinajitas Leer más
    • 18:06 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 iniciará el 2 enero, anuncia la Fedebeis Leer más
    • 17:31 9 millones más: crece la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan Leer más
    • 17:17 Unachi: siete candidatos y una elección que marcará el rumbo tras la era Medianero de Bonagas Leer más
    • 17:16 Árabe Unido logra su primera victoria en 135 días al imponerse sobre Tauro Leer más
    • 16:47 Mayer Mizrachi anuncia próxima feria de empleo con 4 mil plazas disponibles Leer más
    • 16:46 Vocalista de Fuerza Regida compra Ferrari Enzo 2003 por más de $10M Leer más
    • 16:40 Cubarsí, Lamine Yamal y Diomande, favoritos para el Golden Boy 2026 Leer más