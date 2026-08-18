Adjudican por $5.8 millones la construcción del nuevo estadio de béisbol en Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estadio José de la Luz Thompson, en Chepo, es la casa de los equipos de béisbol de Panamá Este en el béisbol juvenil y mayor.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) adjudicó la construcción del nuevo estadio de béisbol José de la Luz Thompson, en Chepo, por un monto de 5 millones 865 mil 93 dólares con 57 centavos.

La adjudicación está contenida en la Resolución No. 402-2026 D.G., fechada el 14 de agosto de 2026 y firmada por Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes.

El proyecto contempla la “demolición, estudio, diseño y construcción del nuevo estadio de béisbol José de la Luz Thompson”.

El contrato fue adjudicado a la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., luego de que su propuesta obtuviera el mayor puntaje en la evaluación realizada dentro del Acto Público No. 2026-1-35-0-08-LV-010046, correspondiente a una Licitación por Mejor Valor.

En el proceso también participaron Dirección de Obras, S.A., cuya oferta fue de 5,5 millones de dólares y Centroequipos, S.A., que propuso 5.7 millones de dólares.

Las propuestas fueron recibidas el 26 de mayo de 2026, mientras que el primer informe de la Comisión Evaluadora fue publicado el 16 de junio. Posteriormente, Dirección de Obras, S.A. y Centroequipos, S.A. presentaron reclamos contra ese informe.

La Dirección General de Contrataciones Públicas admitió ambos reclamos el 30 de junio. Una semana después se anuló parcialmente el primer informe de la Comisión Evaluadora en lo relacionado con las acciones de reclamo.

Con base en esa decisión se elaboró un segundo informe, publicado en PanamaCompra el 5 de agosto. En esta nueva evaluación, Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. volvió a quedar al frente con 93.90 puntos, seguida por Centroequipos, S.A. con 91.45 y Dirección de Obras, S.A. con 87.50.

Ahora, el proceso queda pendiente del refrendo de la Contraloría General de la República, paso necesario antes de que pueda avanzar formalmente la ejecución de la obra.

El colapso

La necesidad de reemplazar el estadio quedó evidenciada el pasado 24 de enero, cuando uno de los muros del José de la Luz Thompson sufrió un derrumbe parcial. El incidente provocó la inhabilitación del escenario para el resto del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

El recinto chepano es la casa de Panamá Este, provincia deportiva comenzó a participar en la categoría juvenil a partir de la temporada 2017 y consiguió su único campeonato en esta categoría en 2022. En la categoría mayor, los Potros del Este compiten desde 2018.