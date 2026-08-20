Alcaraz disputará el Abierto de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tenista murciano, actualmente tercero del mundo, no compite desde el pasado 14 de abril y se perdió Roland Garros y Wimbledon.

El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, jugará el Abierto de Estados Unidos que se disputará desde el próximo 30 de agosto hasta el 13 de septiembre, en Nueva York.

Alcaraz se ha recuperado de la lesión en la muñeca derecha que sufrió en abril pasado, en el torneo Conde de Godó, y regresará a la competición cuatro meses después para disputar un torneo del que es vigente campeón y que ha ganado dos veces, en 2022 y 2025.

El ganador de siete torneos de Grand Slam, que en enero pasado ganó el Abierto de Australia y que a causa de esa dolencia no pudo jugar ni en Wimbledon ni en Roland Garros, anunció en redes sociales su regreso a las pistas. “Allá vamos”, escribió el español con un emoticono de saludo y la bandera de Estados Unidos al lado.

HERE WE GO! 👋🏻🇺🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 20, 2026

Después de más de cuatro meses apartado del circuito por la lesión en la muñeca derecha que frenó en seco su temporada en Barcelona, el murciano confirmó este jueves a través de sus redes sociales que estará en el cuarto Grand Slam de la temporada.

Nueva York es el escenario elegido para poner fin al periodo de inactividad más largo de su carrera profesional.

Alcaraz regresará precisamente al torneo en el que empezó a engrandecer su carrera, en Flushing Meadows, donde conquistó en 2022 su primer gran título y alcanzó por primera vez el número uno del mundo.

El pasado año volvió a ganar el torneo que se disputa en cemento al vencer en la final al italiano Jannik Sinner, vigente dominador de la clasificación mundial y que aún no ha confirmado su participación en la competición por una lesión en la rodilla derecha.

Carlos Alcaraz, que ha caído en el ‘ranking’ al tercer lugar a causa de su inactividad, por detrás de Sinner y Alexander Zverev, no juega un partido oficial desde el pasado 14 de abril, tras ganar al finlandés Otto Virtanen.

Desde entonces, ha aplazado su reaparición hasta que ha confirmado su presencia en el Abierto de Estados Unidos. El murciano se bajó del Masters 1.000 de Madrid, del Masters 1.000 de Roma y Roland Garros, donde no pudo defender el trofeo ganado en 2025.

Después se apartó de la temporada de hierba, ni Queens ni Wimbledon, y aunque se especuló que su retorno estaba previsto, dada su mejoría, para el tramo de torneos en pista dura, en Estados Unidos, no acudió ni a Canadá ni a Cincinnati mientras acentuaba su puesta a punto.

Nunca había estado tanto tiempo sin competir el jugador español, que ha estado de baja 138 días. En las últimas semanas ha estado en Murcia para continuar con su preparación con entrenamientos intensivos con el danés Holger Rune, también en plena recuperación de una lesión de tendón de Aquiles.

Carlos Alcaraz, que en los próximos días viajará a Nueva York para adaptarse a las condiciones del último Gran Slam de la temporada, vuelve a las pistas para comprobar su nivel competitivo tras la larga ausencia y el estado de la muñeca en situaciones de máxima exigencia y encuentros de cinco sets.