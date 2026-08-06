Alyiah Lide gana doble oro en gimnasia y eleva a cinco las preseas doradas de Panamá en Santo Domingo 2026

La gimnasta panameña Alyiah Lide obtuvo este jueves dos medalla de oro en la final individual de viga de equilibrio y en los ejercicios de suelo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
En la final de viga de equilibrio, Lide obtuvo una una puntuación de 12.950.
Por otro lado, en gimnasia artística en el aparato de Suelo, la atleta de 17 años obtuvo una puntuación de 13.000.
¡GRANDE, ALYIAH🤩! ¡NUEVA MEDALLA DE ORO PARA LA PANAMEÑA EN SANTO DOMINGO 2026🥇!— Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) August 6, 2026
Alyiah Lide De León suma una nueva presea dorada en la gimnasia artística de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con su hazaña en el aparato de Suelo. 😱 pic.twitter.com/apDlDYfzFr
Con este resultado, Lide le suma al país dos medallas más de oro en la cita regional.
Panamá ocupa, por el momento, el puesto 10 del medallero tras conquistar 17 medallas: cinco de oro, seis de plata y seis de bronce.
¡MEDALLA DE ORO PARA PANAMÁ EN SANTO DOMINGO 2026🤩!— Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) August 6, 2026
Alyiah Lide De León, en la final individual de Viga de Equilibrio, le da al Team Panamá su cuarta medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 🥇
Puntaje de 12.950. 🔝 pic.twitter.com/5oDy0kQ7ZG
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, reúnen a más de 6,000 atletas de 40 países en 53 disciplinas deportivas, en una edición que además conmemora el centenario de la primera justa regional.