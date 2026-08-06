Panamá, 07 de agosto del 2026
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    Panamá, 07 de agosto del 2026
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    Competencia

    Alyiah Lide gana doble oro en gimnasia y eleva a cinco las preseas doradas de Panamá en Santo Domingo 2026

    Yasser Yánez García
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    Alyiah Lide gana doble oro en gimnasia y eleva a cinco las preseas doradas de Panamá en Santo Domingo 2026
    Alyiah Lide De León, en la final individual de Viga de Equilibrio. Comité Olímpico de Panamá

    La gimnasta panameña Alyiah Lide obtuvo este jueves dos medalla de oro en la final individual de viga de equilibrio y en los ejercicios de suelo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    En la final de viga de equilibrio, Lide obtuvo una una puntuación de 12.950.

    Por otro lado, en gimnasia artística en el aparato de Suelo, la atleta de 17 años obtuvo una puntuación de 13.000.

    Con este resultado, Lide le suma al país dos medallas más de oro en la cita regional.

    Panamá ocupa, por el momento, el puesto 10 del medallero tras conquistar 17 medallas: cinco de oro, seis de plata y seis de bronce.

    Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, reúnen a más de 6,000 atletas de 40 países en 53 disciplinas deportivas, en una edición que además conmemora el centenario de la primera justa regional.

    Yasser Yánez García

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