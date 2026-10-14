Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman jugarán en la Liga de Campeones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El LASK Linz se enfrentará al Liverpool, mientras que el Slovan Bratislava recibirá al Stuttgart.

Los panameños Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman verán acción hoy en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027.

1 Tres panameños en la Champions League: Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman podrían tener participación este miércoles en la segunda jornada de la fase liga de la temporada 2026-2027. 2 Andrés Andrade vuelve tras una lesión: El defensor del LASK Linz se enfrentará al Liverpool a las 11:45 a. m., luego de regresar a la actividad el pasado fin de semana. 3 El Slovan Bratislava busca recuperarse: El equipo de Cristian Martínez y César Blackman recibirá al Stuttgart a las 2:00 p. m., después de perder 6-1 ante el PSG en la primera jornada.

Andrade jugará con el LASK Linz de Austria, que recibirá al Liverpool de Inglaterra en el Raiffeisen Arena, a partir de las 11:45 a. m. El defensor panameño regresó a la actividad el pasado fin de semana, después de superar una lesión que le impidió participar en la gira de la selección de Panamá por Asia.

Andrés Andrade celebró junto al LASK una remontada histórica que metió al conjunto austríaco en la Liga de Campeones 2026-27.

El LASK Linz buscará recuperarse de la derrota por 1-0 que sufrió ante el AEK de Atenas en la primera jornada, disputada en Grecia. Por su parte, el Liverpool llega a este compromiso tras vencer por 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield.

En otro encuentro de la jornada, el Slovan Bratislava, equipo en el que militan los panameños Cristian Martínez y César Blackman, recibirá al Stuttgart de Alemania en el estadio Tehelné pole, en Eslovaquia, a partir de las 2:00 p. m.

El conjunto eslovaco intentará dejar atrás el resultado de su estreno en el torneo, cuando cayó por 6-1 ante el París Saint-Germain (PSG).