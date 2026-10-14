Los panameños Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman verán acción hoy en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027.

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Tres panameños en la Champions League: Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman podrían tener participación este miércoles en la segunda jornada de la fase liga de la temporada 2026-2027.

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Andrés Andrade vuelve tras una lesión: El defensor del LASK Linz se enfrentará al Liverpool a las 11:45 a. m., luego de regresar a la actividad el pasado fin de semana.

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El Slovan Bratislava busca recuperarse: El equipo de Cristian Martínez y César Blackman recibirá al Stuttgart a las 2:00 p. m., después de perder 6-1 ante el PSG en la primera jornada.

Andrade jugará con el LASK Linz de Austria, que recibirá al Liverpool de Inglaterra en el Raiffeisen Arena, a partir de las 11:45 a. m. El defensor panameño regresó a la actividad el pasado fin de semana, después de superar una lesión que le impidió participar en la gira de la selección de Panamá por Asia.

Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman jugarán en la Liga de Campeones
Andrés Andrade celebró junto al LASK una remontada histórica que metió al conjunto austríaco en la Liga de Campeones 2026-27.

El LASK Linz buscará recuperarse de la derrota por 1-0 que sufrió ante el AEK de Atenas en la primera jornada, disputada en Grecia. Por su parte, el Liverpool llega a este compromiso tras vencer por 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield.

En otro encuentro de la jornada, el Slovan Bratislava, equipo en el que militan los panameños Cristian Martínez y César Blackman, recibirá al Stuttgart de Alemania en el estadio Tehelné pole, en Eslovaquia, a partir de las 2:00 p. m.

El conjunto eslovaco intentará dejar atrás el resultado de su estreno en el torneo, cuando cayó por 6-1 ante el París Saint-Germain (PSG).