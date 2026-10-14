Andrés Andrade es titular en derrota del LASK Linz ante el Liverpool

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño fue titular y capitán del LASK Linz, que perdió 6-3 ante el Liverpool en la segunda jornada de la Champions League 2026-2027.

El defensor panameño Andrés Andrade disputó los 90 minutos y llevó el brazalete de capitán del LASK Linz, que cayó 6-3 ante el Liverpool este miércoles, en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027, en el Oberösterreich Arena, en Austria.

Andrade fue titular en el conjunto austriaco y completó el encuentro en una noche complicada para la defensa local, que recibió seis goles ante el equipo inglés. En el plano individual, el panameño registró ocho despejes, ganó dos de cinco duelos terrestres y se impuso en el único duelo aéreo que disputó. Además, sumó siete recuperaciones y completó 10 contribuciones defensivas.

Andrés Andrade saluda al pública al terminar el partido. EFE

El Liverpool tomó el control del partido con dos goles casi consecutivos. Ronald Araújo abrió el marcador al minuto 22, al conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Tsimikas. Apenas 95 segundos después, Bradley Barcola aprovechó un balón suelto dentro del área para firmar el 2-0.

El conjunto inglés amplió la ventaja antes del descanso, cuando Barcola marcó su segundo tanto tras recibir una asistencia de Wirtz y aprovechar los espacios en la defensa del LASK Linz. Con el 3-0, el equipo visitante se fue al vestuario con una ventaja considerable.

1 Titular y capitán: Andrés Andrade disputó los 90 minutos con el LASK Linz ante el Liverpool. 2 El conjunto austriaco perdió 6-3 en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League 2026-2027. 3 El panameño registró ocho despejes, siete recuperaciones y 10 contribuciones defensivas. 4 El LASK Linz acumuló su segunda derrota en la competición, después de caer 1-0 ante el AEK de Atenas en su debut.

En la segunda parte, el Liverpool aumentó la diferencia con un cabezazo de Frimpong, nuevamente tras un centro de Tsimikas. El LASK respondió por medio de Ljubicic, quien marcó apenas 27 segundos después de ingresar al terreno de juego.

Sin embargo, Barcola completó su triplete al minuto 66 para establecer el 5-1. Koumas anotó el sexto tanto del Liverpool, mientras que Flecker marcó dos goles para el conjunto austriaco y dejó el marcador definitivo en 6-3.

Liverpool win crazy game 😳 #UCL https://t.co/2SLtZbJIe2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026

La derrota deja al LASK Linz sin puntos después de sus dos primeros compromisos en la fase liga, tras haber perdido también por 1-0 ante el AEK de Atenas en la jornada inaugural. El equipo de Andrade tendrá que buscar sus primeros puntos en los próximos encuentros para mantener sus opciones de avanzar en la competición.

Por su parte, el Liverpool sumó su segunda victoria en dos jornadas, luego de imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid en su estreno europeo, y alcanzó los seis puntos en la tabla.