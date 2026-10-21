Andrés Andrade lidera al LASK Linz en histórica victoria en Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor panameño disputó los 90 minutos y llevó el gafete de capitán en el primer triunfo del LASK Linz en la Liga de Campeones, al superar 3-2 sobre el Sporting de Lisboa.

El defensor panameño Andrés Andrade disputó los 90 minutos y terminó con el gafete de capitán en la victoria del LASK Linz por 3-2 sobre el Sporting de Lisboa, este miércoles, en la Liga de Campeones.

El triunfo representó la primera victoria del club austriaco en esta competición y otro momento importante en la trayectoria del central de la selección de Panamá.

Andrade felicita a su compañero Robert Ljubicic. EFE

Andrade fue titular en la línea defensiva junto a Alemão y Xavier Mbyamba, y completó el encuentro en el estadio José Alvalade, en Lisboa. Durante el partido registró cuatro despejes, ganó tres de siete duelos terrestres y se impuso en sus dos enfrentamientos aéreos, en una actuación que contribuyó a que el LASK resistiera la presión del conjunto portugués en el cierre.

El resultado tuvo un valor especial para el equipo austriaco, que consiguió sus primeros puntos en esta edición de la Liga de Campeones y celebró una victoria histórica en el torneo. Andrade, además, se convirtió en el segundo futbolista panameño en lograr un triunfo en la competición, después de que Michael Amir Murillo lo consiguiera con el Olympique de Marsella en la edición anterior.

El Sporting se adelantó apenas al minuto 5, cuando el colombiano Luis Suárez convirtió un penalti. Sin embargo, el LASK reaccionó y empató al 15, con un remate raso de Christoph Lang, quien aprovechó una jugada iniciada tras una pérdida de balón del propio Suárez.

1 Resultado: LASK Linz 3-2 Sporting de Lisboa. 2 Protagonista panameño: Andrés Andrade. Disputó los 90 minutos y terminó el encuentro como capitán. 3 Puntos: el equipo austriaco sumó sus primeros tres puntos en la competición. 4 Estadísticas de Andrade: cuatro despejes, tres duelos terrestres ganados de siete y dos duelos aéreos ganados de dos.

En la segunda parte, el equipo austriaco encontró los espacios para cambiar el rumbo del partido. Sasa Kalajdzic puso el 2-1 al minuto 63, al culminar un contraataque que nació de una pérdida del español Sergi Altimira. Cinco minutos después, Danek amplió la ventaja con el tercer tanto del LASK, nuevamente en una transición ofensiva.

El Sporting buscó reaccionar y volvió a acercarse en el marcador al minuto 89, cuando Luis Suárez aprovechó un rebote dentro del área para firmar su doblete. El conjunto local presionó en los últimos instantes, pero el LASK mantuvo la ventaja y aseguró el triunfo en Lisboa.

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La victoria representa un nuevo capítulo en la carrera de Andrade con el uniforme del LASK Linz. El panameño, que ejerce como capitán del equipo, fue parte de una actuación que permitió al club austriaco sumar sus primeros puntos en el torneo. El LASK, señalado en la información suministrada como vigente campeón de Copa y Liga, se llevó de Portugal un resultado que marca un hito en su participación continental.

Maxi Araujo y Luis Suarez intentan conectar el balón. EFE

El resultado tuvo un valor especial para el equipo austriaco, que consiguió sus primeros tres puntos en esta edición de la Liga de Campeones, después de caer por 3-6 ante el Liverpool y por 1-0 frente al AEK Atenas.