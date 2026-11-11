Andrés Andrade: ‘vamos a ir allá a proponer nuestro estilo de juego’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor panameño aseguró que la Roja mantendrá su propuesta de juego y buscará un resultado positivo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El defensor panameño Andrés Andrade aseguró que la selección mantendrá su identidad futbolística ante Curazao y buscará un resultado positivo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La selección de Panamá afrontará ante Curazao una de las series más importantes de su calendario en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027. El equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará avanzar a su cuarto Final Four y asegurar su presencia en la Copa Oro 2027.

De cara al partido de ida, Andrade dejó claro que la Roja mantendrá la propuesta futbolística que ha caracterizado al equipo durante la etapa de Christiansen. El zaguero aseguró que Panamá no renunciará a tener el balón ni a asumir el protagonismo, pese a jugar como visitante.

“La idea del profe siempre ha sido clara desde que llegó y creo que va a ser un partido en el cual vamos a mantener bastante la posición del balón”, indicó Andrade en conferencia de prensa.

Andrés Andrade participa en el entrenamiento de la selección este miércoles en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Foto: Elyseé Fernández

El internacional panameño insistió en que el equipo viajará a Willemstad con la intención de imponer su estilo y buscar un resultado que le permita afrontar con ventaja el compromiso de vuelta.

“No nos vamos a esconder, vamos a ir allá a proponer nuestro estilo de juego”, destacó.

Andrade también se refirió a la cancha sintética del estadio Ergilio Hato, superficie en la que Panamá disputará el primer encuentro de la serie. El defensor reconoció que representa una condición diferente para varios integrantes del plantel, aunque descartó que pueda convertirse en una justificación para no cumplir el objetivo.

“A veces es un poco complicado jugar en canchas sintéticas, ya que muchos de nosotros, creo que la mayoría, estamos acostumbrados a otro tipo de césped, pero no es excusa, tenemos que hacer nuestro trabajo y tener que sacar la victoria, que es lo importante”, aclaró.

Thomas Christiansen conversa con los integrantes de su cuerpo técnico durante el entrenamiento de este miércoles. Foto: Elyseé Fernández

El partido de ida entre Curazao y Panamá se disputará este jueves 12 de noviembre, a las 7:30 p. m., hora panameña, en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. La serie se definirá el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El ganador de esta llave obtendrá un boleto directo a la Copa Oro 2027 y avanzará al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, programado para marzo en Los Ángeles. Para Panamá, la clasificación representaría su cuarta presencia en esta instancia del torneo.