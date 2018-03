Con 41 años, Rodney se entusiasma con los Mellizos

Al escuchar que Ichiro Suzuki quiere jugar hasta los 50 años, Fernando Rodney sonrió."Él puede. Se siente bien. Se siente listo”, dijo el taponero dominicano de los Mellizos de Minnesota.

"Pienso que ama el béisbol. Cuando amas algo, puedes decir eso”. "Me gusta el béisbol también. Pero 50 es demasiado”, afirmó.

Rodney cumple 41 años el domingo y está ahora con su noveno equipo. Entra a su campaña 16 como el líder activo en salvamentos, con 300. Participante en tres Juegos de Estrellas, actuó en 61 partidos para Arizona la campaña pasada, con un promedio de carreras limpias de 4.23, 39 salvamentos y récord de 5-4.

La Flecha Rodney dejó a los bateadores sin hits en 29 turnos en junio, cuarto lanzador en la historia en enfrentar a 28 o más bateadores en un mes y no permitir imparable.

Fernando Rodney said spring training begins for him during his first bullpen. Camp has begun. #MNTwinspic.twitter.com/FX0phRFr4j