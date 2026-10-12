NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que reforzó aún más su liderato en el Mundial de Fórmula Uno −que podría anotarse de forma matemática dentro de dos semanas− tras acabar tercero el Gran Premio de Singapur, declaró este domingo en el circuito urbano de Marina Bay que “fue una carrera difícil y” que está “muy contento de haberla acabado en el podio”.

“Fue una carrera difícil ahí afuera hoy; y estoy muy contento de haberla acabado en el podio”, comentó Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia; que ahora encabeza el Mundial con 340 puntos. Exactamente 102 más que su compañero, el inglés George Russell, que, penalizado por haber cambiado varios componentes de la unidad de Mercedes, había salido decimonoveno antes de avanzar diez plazas y concluir noveno este domingo en Singapur.

De tal manera, la nueva estrella boloñesa se convertirá matemáticamente en nuevo campeón mundial si gana dentro de dos domingos el Gran Premio de Estados Unidos y Russell no mejora un noveno puesto en el Circuito de las Américas de Austin, en Texas.

“Sabíamos que adelantar iba a ser difícil, así que intentamos hacer cosas algo diferentes en lo que a la estrategia respecta. Al tiempo que le cedíamos posición en pista al McLaren de Lando Norris (que fue cuarto), sabíamos que íbamos a ir mejor con las gomas landas para intentar cazarlo tanto a él como a (el también inglés) Lewis (Hamilton, de Ferrari, que acabó sexto)”, explicó.

“Me las apañé para sacar partido de la batalla que mantenían ellos dos; logré adelantar a ambos y tomé el tercer puesto. Ha sido un gran resultado para el equipo después de un par de fines de semana difíciles”, afirmó el joven boloñés, que sólo tiene que esperar a conocer la fecha exacta en la que se convertirá en el tercer italiano -y en el primero después de que lo lograse por última vez, hace ya 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial de F1.

“Hemos dado un buen paso adelante con las evoluciones de nuestro paquete este fin de semana. Se demostró que el experimento ha sido muy útil; y que nos ha facilitado encontrar el camino para extraer lo máximo de él”, manifestó Antonelli, que cuenta ocho victorias -una de ellas en el Madring, nueva sede del Gran Premio de España- y seis ‘poles’ en la categoría. Todas ellas este año.

“Obviamente, fue un fin de semana con sprint (prueba que concluyó cuarto) y después de un viernes complicado, eso es todo lo que pudimos hacer, ya que no parecía que tuviésemos el coche en la ventana perfecta (de rendimiento) hoy”, opinó el líder del campeonato.

“Eso nos da confianza en que podemos efectuar más mejoras en Austin (Texas, sede del Gran Premio de Estados Unidos) y empezar a ver lo que realmente puede ofrecernos”, manifestó Antonelli tras acabar tercero en Singapur y dejar prácticamente resuelto a su favor el Mundial de F1.