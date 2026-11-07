NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Plaza Amador aseguró su clasificación directa a las semifinales, pero Árabe Unido, UMECIT FC, Tauro FC y Sporting San Miguelito tienen opciones de avanzar.

La Conferencia Este del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llegará a su última jornada con la lucha por los puestos de clasificación todavía abierta. Plaza Amador es el único equipo que tiene asegurado su lugar en las semifinales, mientras que Árabe Unido, UMECIT FC, Tauro FC y Sporting San Miguelito mantienen opciones de avanzar a los playoffs.

La jornada 15 dejó movimientos importantes en la clasificación y apretó la disputa por los puestos restantes. Árabe Unido empató 1-1 con Alianza FC, UMECIT FC rescató una igualdad 2-2 frente a Tauro FC y Sporting San Miguelito consiguió una victoria por 2-1 ante Plaza Amador, resultado que le permitió mantenerse en la pelea.

Con 33 puntos, Plaza Amador conserva el liderato y tiene garantizada su presencia en las semifinales. Detrás aparecen Árabe Unido, con 24 unidades; UMECIT, con 22; Tauro, con 21; y Sporting San Miguelito, con 20. La diferencia entre el segundo y el quinto puesto es de apenas cuatro puntos, por lo que los resultados de la última fecha definirán las posiciones de los equipos que aspiran a avanzar a los playoffs.

¡𝗧𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗘! Gracias a: @grupoaje #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/JHHlJFtI8M — LPF TIGO (@LPFpanama) November 7, 2026

Árabe Unido es segundo

Árabe Unido no pudo mejorar su situación en la clasificación después de empatar 1-1 ante Alianza FC. El conjunto aliancista tomó la ventaja con un tanto de John Jairo Alvarado desde el punto penal (59′), pero Miguel Muñoz (75′) consiguió la igualdad para los colonenses, que jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Gustavo Chará.

Con este resultado, Árabe Unido llegó a 24 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Este. El equipo colonense depende de sí mismo para cerrar la ronda regular entre los primeros lugares, aunque todavía no tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase.

Alianza, por su parte, alcanzó las 15 unidades y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs.

Tauro dejó escapar la victoria

Uno de los encuentros más disputados de la jornada fue el empate 2-2 entre UMECIT FC y Tauro FC. Los taurinos llegaron a tener una ventaja de dos goles gracias a las anotaciones de Irving Hernández (34′) y Kevin Bernal (60′), pero el conjunto académico reaccionó en el tramo final.

En la segunda parte, Andrick Edwards descontó para UMECIT a los 73 minutos y, cuando el partido superaba los 100 minutos, Ober Almanza (90+12′) aprovechó un error del guardameta José Guerra para marcar el empate definitivo.

La igualdad dejó a UMECIT en el tercer lugar con 22 puntos, mientras que Tauro quedó cuarto con 21 unidades. Ambos equipos llegarán a la última jornada con posibilidades de mejorar su posición, pero sin margen para descuidarse ante la presión de Sporting San Miguelito.

¡𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐒𝐓𝐄! 🔥⚽️ #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/gZwxa2MAvJ — LPF TIGO (@LPFpanama) November 7, 2026

Sporting sigue en la pelea

Sporting San Miguelito consiguió uno de los resultados más importantes de la fecha al vencer 2-1 a Plaza Amador. El conjunto placino abrió el marcador con un desvío de Yoameth Murillo (26′), pero los académicos reaccionaron y remontaron con los goles de Adrián Bethancourt (43′) y Héctor Hurtado (72′).

La victoria llevó a Sporting a 20 puntos y lo mantuvo en el quinto puesto, a una unidad de Tauro y a dos de UMECIT. El equipo conserva posibilidades de meterse entre los clasificados a los playoffs, aunque necesitará ganar en la última jornada y estar atento a los resultados de sus rivales directos.

El panorama de la Conferencia Este presenta a Plaza Amador con su lugar en las semifinales asegurado, mientras que cuatro equipos pelearán por los puestos restantes de clasificación. Árabe Unido, UMECIT, Tauro y Sporting afrontarán la fecha definitiva con objetivos claros y diferencias mínimas en la tabla.