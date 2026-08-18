Árabe Unido logra su primera victoria en 135 días al imponerse sobre Tauro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo colonense pasó de quinto a segundo lugar tras conseguir su primera victoria del torneo.

Árabe Unido consiguió una importante victoria por 1-0 sobre Tauro FC en el estadio Rommel Fernández, en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), gracias a un gol de Reynaldo Graham.

El conjunto colonense tomó ventaja al minuto 14, cuando Graham, quien disputaba su primer partido como titular con el equipo, apareció dentro del área y conectó de cabeza para superar al guardameta taurino y colocar el 1-0.

Tauro intentó reaccionar y tuvo mayor presencia con el balón. Los albinegros terminaron con el 52 % de la posesión, además de 14 remates totales y ocho disparos a puerta. Árabe Unido, en cambio, registró ocho remates y dos tiros entre los tres palos.

A pesar de esa diferencia en las estadísticas ofensivas, el equipo dirigido por Juan Sergio ‘Jeringa’ Guzmán consiguió mantener su ventaja. Reynaldo Polo también tuvo intervenciones importantes bajo los tres palos para evitar el empate, aunque un error suyo en el segundo tiempo estuvo cerca de permitir la igualdad.

Tauro buscó cambiar el rumbo del encuentro con modificaciones desde el inicio de la segunda mitad. Ángel Orelien y Javier Figueroa ingresaron para intentar darle mayor profundidad al ataque, mientras que posteriormente entraron Kaleb Mosquera y Adrián Olivardia.

Árabe Unido también movió sus piezas para sostener el resultado. Mario Breary, Rolando Burgess, Óscar Peñalba, Alexis Palacios y Dionisio Bernal ingresaron durante el partido.

El tramo final estuvo marcado por la intensidad y las tarjetas amarillas. Por Árabe Unido fueron amonestados Gustavo Chara, Omar Llerena, Adrián Olivardia y Dionisio Bernal. En Tauro recibieron tarjeta Blas Pérez, Javier Figueroa, Jan Vargas y Édgar Góndola.

Graham aprovechó su oportunidad

Para Graham, el gol tuvo un significado especial. El delantero contó que había imaginado un momento como este antes de recibir la oportunidad de ser titular y agradeció la confianza del técnico.

“Estaba bien feliz porque estaba en la casa y yo dije: hoy tiene que ser mi día. Fue mi primer partido titular con el equipo y Dios me bendice”, comentó.

El atacante dedicó su anotación a su hermano, fallecido recientemente, además de su madre, su tía y el resto de su familia.

Guzmán destacó las condiciones del joven delantero y explicó que desde que lo observó quedó impresionado con sus características.

“Es un gran chico, hay que ayudarle mucho. Quiere y tiene esa estampa de nueve que hace rato no vemos en Panamá”, señaló el entrenador.

El técnico también resaltó el trabajo de Polo y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir pese a haber sumado los tres puntos.

“Tenemos que seguir mejorando, haciendo más goles. Los goleadores son dos nueves que de por sí tienen esa estampa”, apuntó Guzmán, en referencia también a Burgess.

Con la victoria, Árabe Unido pasó de ocupar el quinto puesto, con dos puntos antes del encuentro, al segundo lugar con cinco unidades. Tauro, que llegaba cuarto también con dos puntos, quedó en el último puesto de la Conferencia Este con esas mismas dos unidades.

Es la primera victoria del club colonense desde el torneo pasado, cuando vencieron 1-0 al Sporting SM el 5 de abril.

Árabe Unido volverá a la acción el 21 de agosto, cuando se mida a Sporting SM. Tauro, por su parte, enfrentará a Alianza FC el 24 de agosto.