Árabe Unido y Sporting SM chocan en duelo directo por escalar posiciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El DAU buscará extender su dominio reciente sobre Sporting, al que venció en sus dos enfrentamientos de la temporada pasada.

Luego de experimentar su primera victoria en la jornada anterior, tanto el Árabe Unido como el Sporting SM llegan al estadio Armando Dely Valdés en Colón con ganas de mantener la alegría y sumar otros 3 puntos cuando se enfrenten en el arranque de la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la casa del equipo colonense fue en el Apertura 2023, cuando el Sporting se llevó la victoria de visita 2-0.

El conjunto colonense, dirigido por Juan Sergio ‘Jeringa’ Guzmán, llega ubicado en la segunda posición con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. El Expreso Azul ha marcado tres goles y recibido la misma cantidad.

Buscarán sumar una nueva victoria luego de imponerse al Tauro el pasado lunes, en el cierre de la jornada anterior, gracias a un gol de Reynaldo Graham en su debut como titular.

Los principales aportes ofensivos del Árabe Unido han llegado por medio de Rolando Burgess y Graham, autores de los dos goles del club en la campaña. Además, un autogol rival completa su producción ofensiva en lo que va del Apertura.

Por su parte, Sporting SM ocupa la cuarta posición de la conferencia, también con cinco unidades, tras registrar una victoria, dos empates y una derrota. Sin embargo, la diferencia de goles lo mantiene por debajo de los colonenses, luego de anotar un gol y recibir dos.

El equipo dirigido por Julio Dely Valdés también inició el torneo con un rendimiento irregular y consiguió su primera victoria de la campaña en la jornada pasada al superar 1-0 a UMECIT gracias a una anotación de Rodrigo Tello, el único jugador del conjunto rojinegro que ha encontrado el fondo de la red esta temporada.

Los antecedentes favorecen al Árabe Unido

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes favorecen al conjunto azul. En la temporada pasada, Árabe Unido ganó los dos compromisos disputados ante Sporting SM por marcadores de 1-0 y 2-0.

Además, los académicos acumulan cuatro partidos consecutivos sin vencer a los colonenses. La última victoria de Sporting sobre Árabe Unido se produjo en el Torneo Apertura 2025, cuando se impuso por 1-0.

Con ambos equipos igualados en puntos y separados únicamente por la diferencia de goles, el encuentro, que está pactado para arrancar a las 8:30 p.m., representa una oportunidad para afianzarse en los puestos de clasificación de la Conferencia Este y acercarse al líder y vigente campeón, Plaza Amador, que ha logrado marcar distancia del resto en una tabla que continúa mostrando una gran paridad en las primeras jornadas del campeonato.