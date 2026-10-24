NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Deportivo Árabe Unido y UMECIT FC empataron 1-1 este viernes en el estadio Armando Dely Valdés, en el partido que abrió la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto colonense tomó la ventaja al minuto 25, cuando Joel Valencia marcó el 1-0 en la primera mitad. Sin embargo, UMECIT reaccionó después del descanso y encontró el empate al minuto 51, por medio de Nicholas Anderson, quien estableció el 1-1 definitivo.

¡EMPATE EN COLÓN! @ArabeUnido_ 1-1 @fcumecit #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/oOtLeqU7pk — LPF TIGO (@LPFpanama) October 24, 2026

Árabe Unido tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón, con un 53 %, frente al 47 % de UMECIT.

En cuanto a los fueras de juego, UMECIT terminó sin infracciones de este tipo, mientras que Árabe Unido cayó en posición adelantada en tres ocasiones. El encuentro también dejó cinco tarjetas amarillas para los locales y dos para los visitantes. Ninguno de los equipos terminó con jugadores expulsados.

¡𝗧𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦! Gracias a: @grupoaje #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/EQZ5nVP6wn — LPF TIGO (@LPFpanama) October 20, 2026

Con este empate, Árabe Unido llegó a 23 puntos y se mantiene en la segunda posición de la clasificación, por detrás de Plaza Amador, que continúa al frente. UMECIT, por su parte, alcanzó las 20 unidades en el Torneo Apertura 2026.