NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La FPF inició la preparación de los árbitros para implementar el FVS en las últimas fechas del Apertura 2026 de la LPF.

El Football Video Support (FVS) comenzó a tomar forma en el fútbol panameño. La Federación Panameña de Fútbol (FPF) inició la capacitación de los árbitros nacionales que estarán vinculados con la utilización de esta herramienta de apoyo por video en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La primera jornada estuvo dirigida por Leonel Leal, instructor de FIFA y experto en FVS, quien explicó a los árbitros el funcionamiento de la herramienta, revisó el protocolo que deberá aplicarse y presentó ejemplos de situaciones de juego que pueden ser objeto de revisión.

El proceso continuó este jueves con sesiones teóricas y prácticas para el cuerpo arbitral. El viernes, la capacitación se extenderá a los clubes, el personal de la FPF y la LPF, así como a los profesionales de los medios de comunicación que estarán involucrados en la cobertura de esta nueva etapa del fútbol nacional.

1 Football Video Support es una herramienta de apoyo por video desarrollada por FIFA. 2 La FPF inició la capacitación de los árbitros panameños antes de su implementación oficial. 3 Leonel Leal: Instructor FIFA y experto en FVS, estuvo a cargo de la primera jornada. 4 El proceso también incluye a clubes, personal de la FPF y la LPF y medios de comunicación.

La capacitación de los árbitros constituye uno de los pasos necesarios antes de que el FVS pueda ser utilizado en una competencia oficial. La FPF se encuentra actualmente en la fase de preparación del sistema, cuya implementación está contemplada para las últimas fechas de la ronda regular del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

Por ello, el objetivo de estas jornadas no es solamente presentar una nueva herramienta tecnológica. Los árbitros deben conocer su funcionamiento y, especialmente, el protocolo que deberán seguir durante un partido.

El proceso de implementación no se limita al cuerpo arbitral. La FPF diseñó un programa de capacitación dirigido a los distintos actores que estarán relacionados con el funcionamiento del sistema.

📚 Comenzaron las capacitaciones del FVS ⚽️ Este miércoles, la Federación Panameña de Fútbol inició con las capacitaciones dirigidas a los árbitros panameños sobre el Football Video Support (FVS). De la mano de Leonel Leal, Instructor FIFA y Experto en FVS, los jueces nacionales conocieron el funcionamiento de la herramienta, revisaron el protocolo y analizaron ejemplos de jugadas que pueden ser revisadas. 👉 Este jueves continúa la capacitación práctica y teórica para los árbitros y el viernes será el turno de clubes, personal de la FPF/LPF y medios de comunicación. #MareaQueLate🇵🇦 — FEPAFUT (@fepafut) October 7, 2026

La preparación estará acompañada por profesionales técnicos de Mediapro, proveedor autorizado por FIFA para el funcionamiento del Football Video Support en el fútbol panameño.

La llegada del FVS forma parte, según la Federación, del proceso de modernización de las competiciones nacionales y del fortalecimiento de los estándares de arbitraje y la credibilidad de los torneos.