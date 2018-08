El argentino Gonzalo Higuaín ficha por el AC Milan

El delantero argentino Gonzalo Higuaín firmó este jueves por el AC Milan en un acuerdo que afecta a tres jugadores entre el conjunto lombardo y el Juventus, que se lleva de regreso a Turín al central italiano Leonardo Bonucci una temporada después de su marcha.

El Milan se hace con los servicios de Higuaín en una cesión de un año a cambio de 18 millones de euros (cerca de 20.8 millones de dólares), aunque podría fichar al delantero el próximo verano boreal por 36 millones de euros (unos 41 millones de dólares).

