Se retira el argentino Manu Ginóbili, astro de los Spurs y campeón olímpico

Manu Ginóbili anunció su retiro del baloncesto este lunes tras una carrera en la que conquistó una medalla olímpica de oro con la selección albiceleste y cuatro campeonatos de la NBA con los Spurs de Antonio en 16 temporadas con el club.

Ginóbili, de 41 años edad, cumplió una trayectoria profesional de 23 temporadas en total, con sus ciclos en Argentina e Italia, antes fichar con San Antonio en 2002. Fue uno de los “Tres Grandes” de los Spurs, junto a Tim Duncan y Tony Parker.

Closing the chapter on an illustrious career. #GraciasManu