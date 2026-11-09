NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El serpentinero panameño fue una de las figuras de la postemporada, con marca de 3-0 y efectividad de 1.31.

El lanzador panameño Ariel Jurado se proclamó campeón de la Organización Coreana de Béisbol (KBO) con los Samsung Lions, que derrotaron 4-1 a los KT Wiz en la Serie de Corea 2026.

El derecho fue uno de los principales abridores del equipo durante la temporada y tuvo actuaciones determinantes en la postemporada, en la que terminó con marca de 3-0.

Samsung conquistó su novena corona en la historia del béisbol surcoreano y puso fin a una sequía de 12 años sin ganar el título. El campeonato quedó asegurado el domingo 8 de noviembre, cuando los Lions vencieron 12-1 a los KT Wiz en el quinto partido de la final, disputado en el Daegu Samsung Lions Park.

Jurado fue una pieza importante de la rotación abridora durante la campaña regular. El panameño terminó con marca de 9-3, efectividad de 3.54 y 98 ponches en 150 entradas de labor. Además, realizó 24 aperturas, permitió 157 imparables y concedió 31 bases por bolas, números que lo consolidaron como uno de los brazos más confiables del conjunto.

Su rendimiento cobró mayor protagonismo en los playoffs frente a los KIA Tigers. En esa serie consiguió dos victorias en igual número de aperturas, con efectividad de 1.32 en 13.2 episodios, actuación que le permitió recibir el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP).

En la final contra los KT Wiz, el panameño también tuvo una apertura destacada. El 6 de noviembre, en el tercer partido, lanzó siete entradas, permitió seis imparables y una carrera, no concedió bases por bolas y recetó seis ponches. Los Lions ganaron 5-1 y tomaron ventaja de 2-1 en la serie.

El derecho cerró la postemporada con tres victorias sin derrotas, efectividad de 1.31 y 20.2 entradas lanzadas. Su aporte en la campaña regular, su reconocimiento como MVP de los playoffs ante KIA y su actuación en la Serie de Corea marcaron el recorrido del panameño hacia su primer campeonato con los Samsung Lions.