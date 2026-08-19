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    Fútbol

    Arteta, muy cerca de renovar con el Arsenal

    El club inglés considera prioritaria la continuidad del entrenador que lideró su regreso a la élite europea.

    EFE
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    Arteta, muy cerca de renovar con el Arsenal
    Mikel Arteta impulsó al club inglés a ganar su primera Premier League en 22 años y alcanzar la segunda final de la Liga de Campeones en su historia

    El consejero delegado del Arsenal, Richard Garlick, confirmó que la renovación de contrato de Mikel Arteta llegará “muy pronto” y que tanto el club como el técnico español quieren extender su relación.

    “Mikel quiere quedarse en el Arsenal y nosotros queremos que se quede en el Arsenal”, dijo Garlick en declaraciones a la cadena británica BBC.

    “Es sólo cuestión de tiempo que pongamos eso por escrito en un nuevo contrato. Todo el mundo confían mucho en ello y está muy tranquilo. Ahora mismo estamos centrados en el mercado de fichajes y estoy seguro que el nuevo contrato de Mikel se resolverá muy pronto”, agregó el directivo de los ‘Gunners’.

    Arteta, que termina contrato el verano que viene, siempre ha sido muy claro con su deseo de seguir en el Arsenal, más aún después de la excepcional pasada temporada en la que el club inglés ganó su primera Premier League en 22 años y alcanzó la segunda final de la Liga de Campeones en su historia, la cual perdieron por penaltis contra el Paris Saint-Germain.

    El técnico español llegó al Arsenal en diciembre de 2019, como sustituto de Unai Emery, y desde entonces ha transformado un club que por entonces no se clasificaba ni a la Liga de Campeones en un equipo ganador y que oposita a crear una hegemonía en Inglaterra y en Europa.

    Bajo su mando se ha conquistado una FA Cup en 2020, tres Community Shield y la ya mencionada y ansiada Premier League, además de haber clasificado a ‘Champions’ cuatro años seguidos, lo que ha supuesto un espaldarazo tremendo para las finanzas del club.

    La renovación de Arteta ha estado sobre la mesa en los últimos meses y es cuestión de tiempo que se haga oficial, sellando el futuro del técnico vasco al Arsenal para los próximos años.

    EFE

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