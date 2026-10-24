NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo de Unai Emery ganó 2-1 en Villa Park, con un doblete de Nico Jackson, y puso fin al invicto del equipo dirigido por Enzo Maresca.

Unai Emery está obrando el milagro de nuevo. Seis victorias en los últimos siete partidos. La última, ante el Manchester City, que venía de ganar todo en las siete primeras jornadas de Premier League. Se le acabó el invicto al City, que ya no podrá alcanzar la cifra de los 114 puntos en la liga y el Villa se reboza en una semana de ensueño. Han ganado a Newcastle United, Viking y Manchester City.

Después de un inicio complicado de temporada, parecido al del curso pasado, este Villa ya carbura y al City lo arrolló de la mano de un certero Nico Jackson. El senegalés anotó un doblete y dejó en nada el noveno gol en Premier de Erling Haaland, que reaparecía tras lesión.

A HUGE WIN AT VILLA PARK 😤 https://t.co/lUAnqjRAsi — Aston Villa (@AstonVilla) October 24, 2026

Jackson, que tras seis jornadas sólo llevaba dos goles en liga, abrió la lata tras un grosero error de Marc Guéhi a los seis minutos. El central falló en el control al recibir un pase de Enzo Fernández y dejó pista libre a John McGinn, que cedió la pelota al delantero. Jackson sentó a Elliot Anderson y fusiló a Gianluigi Donnarumma, aunque el balón entró bastante centrado, despertando las dudas de si el arquero italiano pudo hacer algo más. Los temores sobre esto se confirmarían con el segundo tanto de los de Birmingham, un remate de Jackson que pasó por debajo de Donnarumma. Ahora sí, era el culpable.

Antes, Haaland había igualado de forma temporal con uno de sus clásicos cabezazos. Ya en el alargue, el noruego dispuso de otro para igualar esto y robar dos puntos a los de Unai Emery, pero en la línea de gol, Ian Maatsen repelió la pelota.

Aura. https://t.co/wuqFYpBq6P — Aston Villa (@AstonVilla) October 24, 2026

Los tres puntos se quedaron en Villa Park y Emery no conoce la derrota desde el 12 de septiembre contra el Nottingham Forest. Con sus grandes resultados en el último mes, el Villa es sexto, con once unidades, acechando ya los puestos de Liga de Campeones que, a falta del resto de la jornada, quedan a dos unidades.

El City seguirá líder una jornada más, ya que tiene un colchón de tres unidades respecto al Arsenal y mucho mejor diferencia de goles, pero se acabó la condición de invictos de los de Enzo Maresca.