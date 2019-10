Una atleta ciega recibe el histórico permiso para correr en un Mundial ultra

Una atleta irlandesa de ultra running, autorizada a participar en el Mundial el sábado en Albí, Francia pero cuya marca no sería tenida en cuenta debido a la supuesta ayuda aportada por sus guías, llevó el asunto a la justicia, que reconoció una “discriminación”.

Sinead Kane había realizado la mínima para el Mundial que la clasificaba para Albí, pero los organizadores habían hecho saber a la atleta que la distancia que habría recorrido en 24 horas no sería tomada en consideración.

En efecto, los reglamentos de la International Association of Ultrarunners (IAU) “consideraban implícitamente que tener un guía corredor era una ventaja con respecto a los otros participantes”, explicó este viernes a la AFP, Stéphane Pagès, el abogado de la atleta que llevó el caso ante los tribunales.

Debido a la no homologación anunciada de su resultado, el equipo de Irlanda había decidido no seleccionar a Sinead Kane para la carrera.

I WON my discrimination fight against IAU. I'm GOING. I'm flying out with Irish team in the morning. Thank you so much to @RichardDonovan7 and my legal team @KODLyons for getting this win against an international sporting body!! #disability#running#lawpic.twitter.com/oCFEvXxxff