Blackman, Martínez y Andrade protagonizan un duelo panameño en la Champions

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los tres futbolistas panameños se enfrentarán en la Liga de Campeones de la UEFA, con el Slovan Bratislava y el LASK Linz como protagonistas de un encuentro inédito.

El fútbol panameño tendrá un capítulo especial en la Liga de Campeones de la UEFA cuando el Slovan Bratislava y el LASK Linz se enfrenten este martes en el Raiffeisen Arena, en un partido que reunirá por primera vez a tres futbolistas panameños como rivales en la máxima competición de clubes del fútbol europeo.

César Blackman y Cristian Martínez representarán al Slovan Bratislava, mientras que Andrés Andrade defenderá los colores del LASK Linz. El encuentro, programado para las 3:00 p. m., marcará un hecho significativo para Panamá, que tendrá a tres de sus representantes compartiendo escenario en una jornada de la principal competición continental.

César Blackman disputa el balón en el partido contra el Stuttgart. EFE

Para Martínez y Andrade será su primera participación en la Liga de Campeones, mientras que Blackman afronta su segunda edición del torneo, después de haber disputado la campaña 2024-2025 con el conjunto eslovaco.

1 Hecho histórico: Por primera vez, tres futbolistas panameños se enfrentarán en un mismo partido de la Liga de Campeones de la UEFA. 2 Hora y escenario: El partido está programado para las 3:00 p. m. en el Raiffeisen Arena. 3 Representantes: César Blackman, Cristian Martínez y Andrés Andrade. 4 Debutantes: Para Martínez y Andrade disputan su primera participación en la Champions League.

El duelo también llega en un momento en el que ambos equipos buscan consolidar su rendimiento. El Slovan Bratislava afronta el compromiso después de perder sus tres primeros encuentros de esta edición, ante Stuttgart (3-0), París Saint-Germain (6-1) y Roma (4-0), por lo que necesita sumar para mejorar su situación en la competición.

El LASK Linz, por su parte, llega con el impulso de haber conseguido su primera victoria en el torneo, tras imponerse por 3-2 al Sporting de Portugal en Lisboa. En ese encuentro, Andrade disputó los 90 minutos y terminó con el gafete de capitán, en un resultado que permitió al equipo austriaco sumar sus primeros tres puntos en esta edición. Anteriormente, había perdido frente al Liverpool (3-6) y al AEK Atenas (0-1).

Cristian Martínez intenta quitarse la marca de Grischa Promel. EFE

Más allá de la situación de ambos clubes en Europa, el partido representa una oportunidad para observar a tres futbolistas panameños en un escenario de alto nivel. Blackman y Martínez buscarán contribuir a la reacción del Slovan, mientras que Andrade intentará dar continuidad a su actuación en el triunfo ante el Sporting.

En cuanto a su rendimiento reciente en todas las competiciones, el LASK Linz llega con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos y el Slovan Bratislava registra tres triunfos, un empate y una derrota en ese mismo periodo.