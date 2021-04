Blatter, muy confiado antes de comparecer frente al TAS

APELACIóN TRAS SER SANCIONADO

El antiguo presidente de la FIFA Joseph Blatter se mostró este miércoles “muy confiado” antes de comparecer frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) donde recurrirá a la suspensión de seis años, adelantó en una entrevista concedida a AFP.

"Estoy muy confiado en que podré convencer a los jueces", declaró el suizo, que se presentará en persona el 25 de agosto en Lausana ante el máximo organismo judicial deportivo.

"Es arbitrario, como un árbitro sobre el terreno de fútbol. Un jugador dice que hay una falta, el otro la contesta y el árbitro lo zanja. Lo veremos bien", prosiguió el suizo.

Blatter fue sancionado a finales de 2015 con una pena de ocho años de suspensión por un sospechoso pago de unos 2 millones de dólares a Michel Platini, por unos trabajos de asesoría entre 1999 y 2002. La pena se vio reducida a seis años por la Cámara de Apelación de la FIFA.

"Es una sanción estúpida", aseveró Blatter, quien además está siendo investigado por la justicia suiza por esta transacción y por otros aspectos de su gestión al frente de la FIFA.

Blatter rindió homenaje a Joao Havelange, presidente de la FIFA entre 1974 y 1998, que falleció el martes a los 100 años. El brasileño está considerado como el mentor de Blatter.

"Me encontré con Havelange a finales de 1974 y a principios de 1975 y me dijo: ¿Quieres trabajar conmigo? Le dije que sí y me estrechó las manos. Ese fue el contrato", contó el antiguo presidente de la FIFA.

El pago a Platini se realizó sin contrato firmado pero sí oral, como afirma Blatter.