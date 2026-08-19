Botafogo despide al técnico portugués Franclim Carvalho

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico portugués deja el cargo apenas cuatro meses después de asumir el banquillo del conjunto carioca.

El Botafogo brasileño, donde milita el delantero panameño Kadir Barría despidió este martes al entrenador portugués Franclim Carvalho tras una mala racha de resultados y a dos días de recibir al Cienciano peruano en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El club de Río de Janeiro, campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores en 2024, agradeció al técnico luso por los servicios prestados y le deseó éxitos en sus próximos desafíos deportivos.

Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente



O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18).… pic.twitter.com/gHnW1tEc13 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2026

Carvalho dirigía al conjunto carioca desde abril pasado, cuando vino en sustitución del argentino Martín Anselmi.

Los malos resultados de las últimas semanas y la entrada de un nuevo inversor a la entidad carioca, el empresario mexicano Gabriel de Alba, han sido decisivos para la salida del preparador de 39 años.

El ‘Fogão’ marcha en la zona media del Campeonato Brasileño, fue eliminado en las primeras fases de la Copa de Brasil y está con un pie fuera de la Sudamericana, tras caer por un escandaloso 6-1 en la ida de octavos de final frente a Cienciano.

Rodrigo Bellão, actual técnico del sub-20, asumirá de forma interina el banquillo del primer equipo, al que dirigirá seguro el jueves en el partido de vuelta contra el cuadro peruano.

Por otro lado, Botafogo aprovechó la destitución de Carvalho para comunicar una serie de cambios en el área deportiva del club, según informó en una nota.

De esta forma, Paulo Bonamigo, con amplia experiencia en el fútbol brasileño y que dirigió al Botafogo en 2004, asumirá como nuevo coordinador técnico.

Ronaldo Torres será el responsable de la preparación física y Marcelo Salles, conocido como ‘Fera’, ejercerá como ayudante técnico permanente del club.

El adiós de Carvalho y la reestructuración del departamento de fútbol se producen pocas horas después de la llegada a Río de Janeiro de Gabriel de Alba, fundador de la firma GDA Luma, para conocer por dentro el club, tras la salida del grupo Eagle, propiedad del estadounidense John Textor.