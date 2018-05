Un boxeador tailandés puede igualar a Mayweather; un panameño su rival

Floyd Mayweather ya ha colgado los guantes, pero su récord está por ser superado: un boxeador tailandés llamado Wanheng Menayothin y conocido como el 'enano gigante' intentará este miércoles igualar la marca del estadounidense y alcanzar las 50 victorias en 50 combates disputados.

Con 1.57 metros de altura y 47.6 kg de peso (105 libras), Wanheng Menayothin (49-0) es más pequeño, delgado y sobre todo menos rico que la leyenda estadounidense, que ganó el año pasado 100 millones de dólares por combatir contra la estrella irlandesa de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor.

Pero este miércoles (madrugada en Panamá), en una modesta sala de la pequeña ciudad de Nakhon Ratchasima, en el noroeste de Tailandia, Wanheng, defensor del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso mínimo, se enfrentará al panameño Leroy Estrada (16-2) para intentar igualar a Mayweather.

Ambos dieron el peso pactado para el combate (105 libras)

Originario de esta región, pobre y rural, el boxeo ha sido para el 'enano gigante' un medio para sobrevivir. Empezó por el muay thai y, a los 12 años, se instaló en Bangkok para entrenarse.

Friendly handshake? Menayothin meets mandatory challenger Leroy Estrada from #panama at @WBCBoxing 7 day weigh in in #thailandpic.twitter.com/WVoM1VC8pR